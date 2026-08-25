Gold rate on August 25, 2026, fell a bit in the domestic futures market, sliding down from a level of 1.63 lakh per 10 grams amid profit booking; however, the demand remained high. Silver witnessed a significant decline, falling over Rs 2,400 to a level of Rs 2,41,800 per kilogram. However, yellow metal prices recovered from early losses on buying interest. Last seen, Gold futures due to expire on October 5 were trading at Rs 1,63,381 per 10 grams, up Rs 152 or 0.09 per cent. Silver recovered widely too. Silver futures, September 4 expiry, were quoted at 2,43,612 per kilogram, down Rs 608 or 0.25 per cent.