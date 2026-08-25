Gold rate on August 25, 2026, fell a bit in the domestic futures market, sliding down from a level of 1.63 lakh per 10 grams amid profit booking; however, the demand remained high. Silver witnessed a significant decline, falling over Rs 2,400 to a level of Rs 2,41,800 per kilogram. However, yellow metal prices recovered from early losses on buying interest. Last seen, Gold futures due to expire on October 5 were trading at Rs 1,63,381 per 10 grams, up Rs 152 or 0.09 per cent. Silver recovered widely too. Silver futures, September 4 expiry, were quoted at 2,43,612 per kilogram, down Rs 608 or 0.25 per cent.
MCX Gold closed at Rs 1,63,229 per 10 grams, while MCX Silver ended the session at Rs 2,44,220 per kilogram on Monday.
22k, 24k Gold Rates In Chennai, Delhi, Kolkata And Other Cities
As per data on bullion.co.in, at around 11:15 AM, the 24-karat gold rates in India on August 25 are Rs 1,63,840 per 10 grams. While the 22-karat gold rate today is Rs 1,50,187 per 10 grams.
Gold Rates In Key Cities
|
City
|
24k Gold Rate
|
22k Gold Rate
|
Delhi
|
Rs 1,63,040
|
Rs 1,49,453
|
Mumbai
|
Rs 1,63,320
|
Rs 1,49,710
|
Kolkata
|
Rs 1,63,100
|
Rs 1,49,508
|
Chennai
|
Rs 1,63,790
|
Rs 1,50,141
|
Bangalore
|
Rs 1,63,345
|
Rs 1,49,829
Gold, Silver Rates in International Market
Last seen, COMEX Gold was trading at $4,700 per ounce, up $2.20 or 0.05 per cent. COMEX Silver was quoted at 68.05, up $0.5 or 0.79 per cent.
Gold Rate Today Aug 25, 2026: Frequently Asked Questions (FAQs?
What is 24 karat price in India on August 25, 2026?
On August 25, 2026, the 24-karat gold rate in India is Rs 1,63,840 per 10 grams.
How did gold and silver futures perform on MCX?
MCX Gold for the October 5 expiry were trading at Rs 1,63,381 per 10 grams (up 0.09%), while MCX, September 4 expiry, was quoted at Rs 2,43,612 per kilogram (down 0.25%).
Why did gold and silver prices recover from early losses?
Gold and silver prices recovered from early losses on the back of sustained buying sentiment.