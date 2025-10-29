- By Kashish Rai
- Wed, 29 Oct 2025 06:03 PM (IST)
- Source:JND
Budhwar Ke Upay: In Indian astrology, Budhwar or Wednesday is dedicated to Lord Ganesha. Ganpati Bappa is particularly worshipped on this day. In addition to Lord Ganesha, Shri Krishna is also worshipped on this weekday. It is stated in the scriptures that worshipping Lord Ganesha helps a devotee resolve all their problems, bringing happiness, prosperity and increased income. Devotees also observe a vrat on Wednesdays to please Lord Ganesha.
If someone is experiencing unending challenges, they can perform some particular Budhwar ke upay or Wednesday remedies to please Lord Ganesha. One such remedy is reading the Ganesh Chalisa, particularly on Wednesday to bring an end to misfortune.
In The Daily Jagran’s series Astrology Remedies, where we mention weekday-wise astrology remedies to adress various problems, let us talk about the vidhi and benefits of Ganesh Chalisa Path on Wesnesday to eliminate unending challenges:
Ganesh Chalisa Lyrics In Hindi
दोहा
जय गणपति सदगुण सदन, कविवर बदन कृपाल।
विघ्न हरण मंगल करण, जय जय गिरिजालाल॥
चौपाई
जय जय जय गणपति गणराजू।
मंगल भरण करण शुभः काजू॥
जै गजबदन सदन सुखदाता।
विश्व विनायका बुद्धि विधाता॥
वक्र तुण्ड शुची शुण्ड सुहावना।
तिलक त्रिपुण्ड भाल मन भावन॥
राजत मणि मुक्तन उर माला।
स्वर्ण मुकुट शिर नयन विशाला॥
पुस्तक पाणि कुठार त्रिशूलं।
मोदक भोग सुगन्धित फूलं॥
सुन्दर पीताम्बर तन साजित।
चरण पादुका मुनि मन राजित॥
धनि शिव सुवन षडानन भ्राता।
गौरी लालन विश्व-विख्याता॥
ऋद्धि-सिद्धि तव चंवर सुधारे।
मुषक वाहन सोहत द्वारे॥
कहौ जन्म शुभ कथा तुम्हारी।
अति शुची पावन मंगलकारी॥
एक समय गिरिराज कुमारी।
पुत्र हेतु तप कीन्हा भारी॥
भयो यज्ञ जब पूर्ण अनूपा।
तब पहुंच्यो तुम धरी द्विज रूपा॥
अतिथि जानी के गौरी सुखारी।
बहुविधि सेवा करी तुम्हारी॥
अति प्रसन्न हवै तुम वर दीन्हा।
मातु पुत्र हित जो तप कीन्हा॥
मिलहि पुत्र तुहि, बुद्धि विशाला।
बिना गर्भ धारण यहि काला॥
गणनायक गुण ज्ञान निधाना।
पूजित प्रथम रूप भगवाना॥
अस कही अन्तर्धान रूप हवै।
पालना पर बालक स्वरूप हवै॥
बनि शिशु रुदन जबहिं तुम ठाना।
लखि मुख सुख नहिं गौरी समाना॥
सकल मगन, सुखमंगल गावहिं।
नाभ ते सुरन, सुमन वर्षावहिं॥
शम्भु, उमा, बहुदान लुटावहिं।
सुर मुनिजन, सुत देखन आवहिं॥
लखि अति आनन्द मंगल साजा।
देखन भी आये शनि राजा॥20॥
निज अवगुण गुनि शनि मन माहीं।
बालक, देखन चाहत नाहीं॥
गिरिजा कछु मन भेद बढायो।
उत्सव मोर, न शनि तुही भायो॥
कहत लगे शनि, मन सकुचाई।
का करिहौ, शिशु मोहि दिखाई॥
नहिं विश्वास, उमा उर भयऊ।
शनि सों बालक देखन कहयऊ॥
पदतहिं शनि दृग कोण प्रकाशा।
बालक सिर उड़ि गयो अकाशा॥
गिरिजा गिरी विकल हवै धरणी।
सो दुःख दशा गयो नहीं वरणी॥
हाहाकार मच्यौ कैलाशा।
शनि कीन्हों लखि सुत को नाशा॥
तुरत गरुड़ चढ़ि विष्णु सिधायो।
काटी चक्र सो गज सिर लाये॥
बालक के धड़ ऊपर धारयो।
प्राण मन्त्र पढ़ि शंकर डारयो॥
नाम गणेश शम्भु तब कीन्हे।
प्रथम पूज्य बुद्धि निधि, वर दीन्हे॥
बुद्धि परीक्षा जब शिव कीन्हा।
पृथ्वी कर प्रदक्षिणा लीन्हा॥
चले षडानन, भरमि भुलाई।
रचे बैठ तुम बुद्धि उपाई॥
चरण मातु-पितु के धर लीन्हें।
तिनके सात प्रदक्षिण कीन्हें॥
धनि गणेश कही शिव हिये हरषे।
नभ ते सुरन सुमन बहु बरसे॥
तुम्हरी महिमा बुद्धि बड़ाई।
शेष सहसमुख सके न गाई॥
मैं मतिहीन मलीन दुखारी।
करहूं कौन विधि विनय तुम्हारी॥
भजत रामसुन्दर प्रभुदासा।
जग प्रयाग, ककरा, दुर्वासा॥
अब प्रभु दया दीना पर कीजै।
अपनी शक्ति भक्ति कुछ दीजै॥
दोहा
श्री गणेश यह चालीसा, पाठ करै कर ध्यान।
नित नव मंगल गृह बसै, लहे जगत सन्मान॥
सम्बन्ध अपने सहस्त्र दश, ऋषि पंचमी दिनेश।
पूरण चालीसा भयो, मंगल मूर्ती गणेश॥
ALSO READ: Guruwar Ke Upay: Lal Kitab Remedies To Receive Blessings Of Lord Vishnu For Prosperity
Reciting the Ganesh Chalisa on Wednesdays might help receive the choicest blessings of Lord Ganesha. (Image Source: Canva)
Ganesh Chalisa Lyrics In English
Doha
Jai Ganapati sadgun sadan, kavivar badan kripaal.
Vighn haran mangal karan, Jai Jai Girijaa laal.
Chaupai
Jai Jai Jai Ganapati ganraaju. Mangal bharan karan shubh kaaju॥
Jai Gajbadan sadan sukhdaata. Vishva vinaayaka buddhi vidhaata॥
Vakra tund shuchi shund suhaavana. Tilak tripund bhaal man bhaavana॥
Raajat mani muktan ur maala. Swarn mukut shir nayan vishaala॥
Pustak paani kuthar trishulam. Modak bhog sugandhit phoolam॥
Sundar peetaambar tan saajit. Charan paaduka muni man raajit॥
Dhani Shiv suvan shadaanana bhraata. Gauri lalan vishva-vikhyaata॥
Riddhi-siddhi tav chanvar sudhaare. Mushak vaahan sohat dvaare॥
Kaho janm shubh kathaa tumhaari. Ati shuchi paavan mangalkaari॥
Ek samay Giriraaj kumaari. Putra hetu tap keenha bhaari॥
Bhayo yagya jab poorn anoopa. Tab pahunchyo tum dhari dvij roopaa॥
Atithi jaani ke Gauri sukhaari. Bahu vidhi sevaa karee tumhaari॥
Ati prasann hvai tum var deenhaa. Maatu putra hit jo tap keenhaa॥
Milhi putra tuhi, buddhi vishalaa. Binaa garbh dhaaran yahi kaalaa॥
Gannaayak gun gyaan nidhaanaa. Poojit pratham roop bhagvaanaa॥
Asa kahi antardhaan roop hvai. Paalnaa par baalak svaroop hvai॥
Bani shishu rudan jabahim tum thaanaa. Lakhi mukh sukh nahim Gauri samaanaa॥
Sakal magan, sukhamangal gaavahim. Naabh te suran, suman varshaavahim॥
Shambhu, Umaa, bahudaan lutaavahim. Sur munijan, sut dekhan aavahim॥
Lakhi ati aanand mangal saajaa. Dekhan bhi aaye Shani raajaa॥ (20)
Nij avagun guni Shani man maahim. Baalak, dekhan chaahat naahim॥
Girijaa kachu man bhed badhaayo. Utsav mor, na Shani tuhi bhaayo॥
Kahat lage Shani, man sakuchaaee. Kaa karihau, shishu mohi dikhaaee॥
Nahim vishvaas, Umaa ur bhayoo. Shani som baalak dekhan kahayoo॥
Padatahim Shani drig kon prakaashaa. Baalak sir udi gayo aakaashaa॥
Girijaa giri vikal hvai dharanee. So dukh dashaa gayo nahim varanee॥
Haahaakaar machyau kailaashaa. Shani keenhom lakhi sut ko naashaa॥
Turat garud chadhi Vishnu sidhaayo. Kaatee chakra so gaj sir laaye॥
Baalak ke dhadh oopar dhaaryo. Pran mantra padhi Shankar daaryo॥
Naam Ganesh Shambhu tab keenhe. Pratham poojya buddhi nidhi, var deenhe॥
Buddhi pareekshaa jab Shiv keenhaa. Prithvi kar pradakshinaa leenhaa॥
Chale shadaanana, bharami bhulaaee. Rache baith tum buddhi upaaee॥
Charan maatu-pitu ke dhar leenhem. Tinake saat pradakshin keenhem॥
Dhani Ganesh kahee Shiv hiye harshae. Nabh te suran suman bahu barase॥
Tumharee mahimaa buddhi badaaee. Shesh sahasmukh sake na gaaee॥
Main matiheen maleen dukhaari. Karhoom kaun vidhi vinay tumhaari॥
Bhajat Raamsundar Prabhudaasaa. Jag Prayaag, Kakaraa, Durvaasaa॥
Ab Prabhu dayaa deenaa par keejai. Apanee shakti bhakti kuch deejai॥
Doha
Shree Ganesh yah chaaleesaa, paath karai kar dhyaan. Nit nav mangal grih basai, lahe jagat sanmaan.
Sambandh apane sahastra dash, rishi panchamee dinesh. Pooran chaaleesaa bhayo, mangal moorti Ganesh.
Benefits Of Reading Ganesh Chalisa On Wednesday. (Image Source: The Daily Jagran)
Ganesh Chalisa Path Vidhi For Wednesday
To recite the Ganesh Chalisa on Wednesday, devotees must wear yellow or green clothes and offer durva grass, laddu and sindoor to Lord Ganesha. The devotees must sit in a clean place and recite the Chalisa once while meditating upon Lord Ganpati.
Ganesh Chalisa Path Benefits
It is believed that every word of the Ganesh Chalisa holds a divine power. When devotees recite it with complete faith and surrender, their thoughts become positive and the mind becomes stronger. Many people consider it merely a religious ritual, but in reality, it enhances one’s mental and spiritual strength.
Recommended For You
Astrological beliefs also suggest that reciting the Ganesh Chalisa on Wednesday improves the position of Mercury or Budh Graha in one’s Kundali. Individuals experiencing Budh Dosha in their kundali should definitely try this remedy as it might bring sweetness to speech, increased understanding, and improve decision-making power. The devotees must recite the Ganesh Chalisa on Wednesdays, and after reading each couplet, must offer Durva grass to Lord Ganesha for favourable results.
ALSO READ: Mangalwar Ke Upay: 5 Powerful Tuesday Remedies To Get Rid Of Debt
Worshipping Ganpati Bappa with utmost faith on Wednesdays and reciting Ganesh Chalisa in his honour might help invite success, prosperity and good fortune, thereby eliminating recurring challenges and misfortune.
To know more about such useful astrology remedies, Stay tuned to The Daily Jagran!