Budhwar Ke Upay: In Indian astrology, Budhwar or Wednesday is dedicated to Lord Ganesha. Ganpati Bappa is particularly worshipped on this day. In addition to Lord Ganesha, Shri Krishna is also worshipped on this weekday. It is stated in the scriptures that worshipping Lord Ganesha helps a devotee resolve all their problems, bringing happiness, prosperity and increased income. Devotees also observe a vrat on Wednesdays to please Lord Ganesha.