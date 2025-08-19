- By Vishal Pushkar
- Tue, 19 Aug 2025 08:53 AM (IST)
- Source:JND
AUS vs SA 1st ODI Dream Team Prediction
After winning the T20I series 2-1, hosts Australia will face South Africa in the 1st ODI of the three-match series starting on 19th August (Tuesday) at Cazaly's Stadium in Cairns. The match will begin at 10 AM IST.
TOSS - The match toss between Australia and South Africa will take place at 9:30 AM IST.
Time - August 19, 10 AM IST
Venue - Cazaly's Stadium, Cairns
AUS vs SA 1st ODI, Cairns Pitch Report:
Also Read: Rohit, Kohli preparing well for ODI series in Australia
The pitch at Cairns assists fast bowlers who can bowl in a channel without straying away from the lines too much. Dew is also a major factor on this ground, which will make the toss-winning team to bowl first.
Where To Watch Australia Men's Cricket Team vs South Africa National Cricket Team:
The live streaming in India will be helmed by the JioHotstar app and website.
AUS vs SA 1st ODI Team Prediction
Wicket-keeper: Ryan Rickelton (vc)
Batters: Cameron Green, Temba Bavuma, Mitchell Marsh, Travis Head (c)
All-rounders: Aiden Markram, Aaron Hardie, Wiaan Mulder, Corbin Bosch
Bowlers: Ben Dwarshuis, Keshav Maharaj
Also Read: Where does Gill come in Asia Cup squad? asks former chief selector
AUS vs SA 1st ODI Probable Playing XIs:
Australia Probable XI: Travis Head, Mitchell Marsh (c), Marnus Labuschagne, Cameron Green, Josh Inglis (wk), Alex Carey, Aaron Hardie, Ben Dwarshius, Nathan Ellis, Adam Zampa, Josh Hazlewood
South Africa Probable XI: Ryan Rickelton (wk), Aiden Markram, Temba Bavuma (c), Matthew Breetzke, Lhuan-dre Pretorius, Wiaan Mulder, Prenelan Subrayen, Keshav Maharaj, Kagiso Rabada, Kwena Maphaka, Lungi Ngidi
AUS vs SA ODI Squads:
South Africa Squad: Temba Bavuma(c), Ryan Rickelton(w), Lhuan-dre Pretorius, Aiden Markram, Dewald Brevis, Tristan Stubbs, Wiaan Mulder, Keshav Maharaj, Kagiso Rabada, Lungi Ngidi, Nandre Burger, Matthew Breetzke, Senuran Muthusamy, Tony de Zorzi, Corbin Bosch, Prenelan Subrayen, Kwena Maphaka
Australia Squad: Travis Head, Mitchell Marsh(c), Cameron Green, Marnus Labuschagne, Josh Inglis(w), Aaron Hardie, Cooper Connolly, Ben Dwarshuis, Josh Hazlewood, Adam Zampa, Nathan Ellis, Matthew Kuhnemann, Alex Carey, Xavier Bartlett