Women's ODI World Cup 2025: Fit-again pacer Renuka Thakur was on Tuesday included in India's squad for the ODI Women's World Cup at home along with top-order batter Pratika Rawal but the big-hitting Shafali Verma was left out.

The squad will be led by Harmanpreet Kaur. The ICC event begins on September 30.

Rawal, who has done exceptionally well in 14 ODIs, was chosen ahead of hard-hitting opener Shafali Verma.

The selectors also announced the squad for the three ODIs against Australia that precede the World Cup. The series begins on September 14.

India's Squad For Women's ODI World Cup:

Harmanpreet Kaur (Capt), Smriti Mandhana (VC), Pratika Rawal, Harleen Deol, Deepti Sharma, Jemimah Rodrigues, Renuka Singh Thakur, Arundhati Reddy, Richa Ghosh (WK), Kranti Gaud, Amanjot Kaur, Radha Yadav, Sree Charani, Yastika Bhatia (WK) and Sneh Rana.

Stand-bys: Tejal Hasabnis, Prema Rawat, Priya Mishra, Uma Chetry, Minnu Mani, Sayali Satghare.

Squad for ODIs against Australia: Harmanpreet Kaur (C), Smriti Mandhana (VC), Pratika Rawal, Harleen Deol, Deepti Sharma, Jemimah Rodrigues, Renuka Singh Thakur, Arundhati Reddy, Richa Ghosh (WK), Kranti Gaud, Sayali Satghare, Radha Yadav, Sree Charani, Yastika Bhatia (WK), Sneh Rana.