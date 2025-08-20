- By Nidhi Giri
- Wed, 20 Aug 2025 01:13 PM (IST)
- Source:JND
Bengaluru Power Cut: Bangalore Electricity Supply Company (BESCOM) has announced power cuts in multiple areas in Bengaluru on August 21, Thursday, in view of maintenance and repair works. BESCOM has urged people in affected areas to plan their day in advance to avoid inconvenience during the mentioned time period.
Bengaluru Power Cut: Affected Areas On August 21
From 10 am to 5 pm: Bommanahalli, HSR Layout, Jakkasandra, Koramangala.
Bengaluru Power Cut Today
From 10 am to 3 pm: Koramangala, National Games Village, Jyothi Nivas College, ST Bed.
From 10 am to 5 pm: RK Garden, Sanjeevappa Colony, MLA Layout, Netaji Nagar, Pipeline Road, Mathikere, JP Park, BK Nagar, LIC Colony, Pampa Nagar, Yeshwantpur, HMT Layout, Gurumurthy Reddy Colony, SBM Colony, Brindavan Nagar, Sanjeevappa Colony, VR Layout.
From 11 am to 5 pm: HBR Layout, Yasin Nagar, Subhash Layout, Ramdev Garden, Krishnareddy Layout, Teachers Colony, CMR Road, Kamanahalli Main Road, Ramaiah Layout, Lingarajpuram, Govindpura Main Road, KG Halli, Vinobhanagar, Nagawara, Thanisandra, RK Hegde Nagar, K Narayanapura, Balaji Layout, Bharatiya City.