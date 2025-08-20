- By Deeksha Gour
- Wed, 20 Aug 2025 12:40 AM (IST)
- Source:JND
Chennai Power Cut August 21: Chennai residents in several localities will face power interruptions on Thursday as the Tamil Nadu Generation and Distribution Corporation (TANGEDCO) carries out scheduled maintenance work. Authorities have assured that electricity supply will be restored before 2 PM if the maintenance is completed on time. Residents are advised to plan their activities accordingly and cooperate during the temporary disruption.
Chennai Power Cut August 21: Affected Areas
Perumbakkam: Kailash Nagar, Antony Nagar, Krishna Nagar, Radha Nagar, Sowmya Nagar, Nookampalayam Main Road, Cheran Nagar, Gandhi Nagar Society, Aathini Street, Sekaran Nagar, Embassy Residency, Casa Grand First City, Global Hospital Main Road.
ALSO READ: Jio Down? Services Affected For Thousands Of Users In Delhi-NCR, Mumbai, Bengaluru, Chennai, Kolkata, Hyderabad, And Other Cities
Nammalwarpet: Subbrayan, Ramanujan Garden Street, Sandiyappa Street, Chinnababu Street, Konnur High Road, PWD Quarters, Barakka Road, Nallaiah Street, Secretariat Colony 4th and 5th Street.
Medavakkam: Ex-Serviceman Colony, Erikkarai Main Road, Perumbakkam Main Road.
Pullianthope: Powder Mills Road, Veerachetty Street, Parthasarathy Street, Govindh Singh Street, Prakash Rao Colony, Decoster Road, Sasthri Nagar 1 to 22nd Street, Narasimma Nagar 1 to 5th Street, TVK Nagar 1 to 8th Street, Sathyavani Muthu Nagar 1 to 5th Street, Kavangarai Street, Kasthuri Bai Colony A and B Block 1 to 5th Street.
Jalladianpet: Jayachandran Nagar, Veerathamman Koil Street, Ricemill Road.
Pallikaranai: Meenatchi Nagar, Sai Ganesh Nagar, Sai Balaji Nagar, Raja Nagar, Krishna Nagar, Pasumpon Nagar, Pandiyan Nagar, Dharmalingam Nagar, Vivekanandha Nagar, Vallal Pari Nagar.
Thirumullaivoyal: Arch Antony Nagar, Pothur.
ALSO READ: Chennai News: Doctor Dies After Jumping From 12th Floor of Sister’s Apartment In Perungalathur, Probe Underway
Adyar: Indira Nagar 1st to 3rd Main Road, Kasthuribai Nagar 1st Cross Street to 3rd Cross Street, Canal Bank Road, Bhathavachalam 1st and 2nd Street, Sardar Patel Road, Anna Avenue, Govindharajapuram 1st and 2nd Street.
Thiruvanmiyur: Sasthiri Nagar, Thiruvalluvar Salai, East Street, Valmiki Street, Sivasundara Avenue 1st Street, 2nd Street, Kalachetra Road, Balu Avenue.
Mudichur: Swami Nagar, Nawababi Bulla Nagar, Siva Vishnu Nagar, Kommiamman Nagar, Lingam Nagar, Anna Street, Rajarajan Street.