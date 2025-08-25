- By Deeksha Gour
Chennai Power Cut August 26: Residents in parts of Chennai will face power cuts on Tuesday as the Tamil Nadu Generation and Distribution Corporation (Tangedco) has planned maintenance work in different zones. The electricity supply will remain suspended during the morning hours and is expected to be restored by 2 PM if the work is completed earlier.
Chennai Power Cut August 26: Affected Areas
Parivakkam: Kannapalaiyam, Oilcheri, Pidarithangal, Banavedu Thottam and Kolappancheri.
Teynampet: Ellaiamman Colony, Poes Garden, JJ Road, KR Road, Muresh Gate Road, Seshadri Road, Basheer Ahamed Street, Ambujammal Street, SS Iyengar Street, Venus Colony 1st and 2nd Street and Maharaja Road.
Kovilambakkam: Vellakkal, Vadakkupattu, S Kolathur, Echangadu, Gandhi Nagar, Sathya Nagar, MGR Nagar
Nanmangalam: Hasthinapuram Salai, Ambedkar Salai, Medavakkam Main Road
Tambaram: Mudichur Krishna Nagar, Balaji Nagar, Gopal Nagar, ALS Green Land, Bharath Nagar, Mullai Nagar, Kanagammal Koil Street, Vijaya Nagar, Nehru Nagar Pambansamigal Salai, CV Raman Street, Lenin Street, U Ve Swaminathan Street, Valliammai Street, Sudha Avenue, Kasthuribai Street and Nisha Avenue.
