Chennai Power Cut On August 14: The Tamil Nadu Electricity Board has announced a shutdown in several parts of Chennai on Friday, August 14 in view of scheduled maintenance work by the Electricity Board.

Chennai Power Cut On August 14: Timings

The supply will be halted from 9 am to 2 pm. The electricity will be restored if works are completed ahead of schedule.

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Chennai Power Cut On August 14: Affected Areas

The affected places will be in the Thiruvottriyur area including: DH Road, Raja Kadai, Tiruchinanguppam, Kannikovil Street, Apparsami Kovil Street, Kanyakagar Street, Hareiyamman Kovil Street, Market Lane, Ennore Express Road, Sathangadu Area, New Street, Vasantha Nagar, Janravar Street, Ayyappalli Garden, Sheshachala Gramani Street, Thilakar Nagar, Chinnamettupalayam, Periyampettupalayam, West and North Mada Road, PKN Colony, Veeraraghavan Street, Kumaran Nagar, Komatha Nagar and PPT Road.