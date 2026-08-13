- Power cut scheduled for August 14 in Chennai.
- Maintenance work by Tamil Nadu Electricity Board.
- Thiruvottriyur area affected from 9 am to 2 pm.
Chennai Power Cut On August 14: The Tamil Nadu Electricity Board has announced a shutdown in several parts of Chennai on Friday, August 14 in view of scheduled maintenance work by the Electricity Board.
Chennai Power Cut On August 14: Timings
The supply will be halted from 9 am to 2 pm. The electricity will be restored if works are completed ahead of schedule.
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Chennai Power Cut On August 14: Affected Areas
The affected places will be in the Thiruvottriyur area including: DH Road, Raja Kadai, Tiruchinanguppam, Kannikovil Street, Apparsami Kovil Street, Kanyakagar Street, Hareiyamman Kovil Street, Market Lane, Ennore Express Road, Sathangadu Area, New Street, Vasantha Nagar, Janravar Street, Ayyappalli Garden, Sheshachala Gramani Street, Thilakar Nagar, Chinnamettupalayam, Periyampettupalayam, West and North Mada Road, PKN Colony, Veeraraghavan Street, Kumaran Nagar, Komatha Nagar and PPT Road.
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In another news, an Indigo flight from Kolkata suffered an engine failure on Tuesday night, forcing the plane to make an emergency landing at the Chennai Airport amid a full emergency. As per reports, the flight's left engine malfunctioned just before landing.
According to Airports Authority of India (AAI) officials, IndiGo flight 6E-723 was carrying 224 people from Kolkata to Chennai. The aircraft declared a full emergency at 11:29 pm on August 11.
Earlier in July, an IndiGo flight operating from Dubai to Mumbai made an emergency landing at Rajkot airport after smoke was detected in the aircraft's cargo hold. The aircraft landed safely with all passengers and crew members.
The flight, 6E 1452, was carrying 194 passengers when the crew reportedly detected smoke in the cargo hold and alerted air traffic control. Airport emergency services were placed on standby in line with standard operating procedures after a full emergency was declared.