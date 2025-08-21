- By Nidhi Giri
- Thu, 21 Aug 2025 10:04 AM (IST)
- Source:JND
Chennai Power Cut: Tamil Nadu Generation and Distribution Corporation (TANGEDCO) has announced power supply cuts in key locations in Chennai on Friday, August 22 in view of maintenance work. The electricity supply will be disrupted from 9 am to 2 pm in view of maintenance work. Supply will be restored if works are completed ahead of schedule.
Redhills Power Cut: Affected Areas
Puthu Nagar 3rd to 5th Street, Naravarkuppam Street, Dargas Road, JJ Nagar, Thirthangaraipattu, Balavinayagar Nagar, Vivekakbar Avenue, Balaji Graden, Padiyanallur, Ma Nagar, Kannappalayam, Sendrambakkam, Sirangavoor, Perungavalur, Kummanur, RJN Colony, Gomathiamman Nagar, Palavoyal, Manish Nagar, Jaiyadurga Nagar, Aaroonullsa City, Vishnu Nagar, Magaraj Nagar, Karigala Nagar.
IT Corridor Power Cut: Affected Areas
PillaiyarKoil Street, SBI Colony, Gangaiammankoil Street, 200 ft Radial Road, Post Office Street, MCN Nagar and Extn, Sripuram Salai.
Taramani Power Cut: Affected Areas
Kandanchavadi Kallukuttai, Thiruvalluvar Nagar, Gandhi Street, Nehru Street, Rajaji Street, Valmigi Street, Mullai Street, Kamarajar Street, Kambar Street, Rajiv Street, Annaitherasa Street, Ganapathi Street, Indhira Gandhi Street, Anna Street, Kannadasan Street, Chidhambaranar Street, Marutham Street, Jansirani Street, Ambethkar Street, Viyasar Street, Kodikathakumaran Street, Kattabomman Street, Subhaschandaraboss Street, Avvaiyar Street, Karikalan Street, Cheran Street, Seikelar Street.
Perungalathur Power Cut: Affected Areas
Bharathi Nagar 1st to 8th Street, Gandhi Nagar, Saranga Avenue, Sadagopan Nagar, Good will Nagar.
Adyar Power Cut: Affected Areas
Sasthri Nagar 1st Avenue and 1st , 2nd , 15th Cross Street .
Thiruvanmiyur: L.B Road, Kamaraj Nagar, Appaswamy Prime Towers, Indira Nagar, TNHB , Malaviya Avenue, Marudeeswarar Nagar, MG Road.
Selaiyur Power Cut: Affected Areas
Madambakkam Main Road, Hansa Garden, Jain Appartment, Thirumagal Nagar, Bank Colony, Bhuvaneswari Nagar, Thiruvalluvar Street, Ganthi Street, Ganapathy Nagar, Sriram Nagar, Sudherson Nagar, Rajaji Nagar.
Mangadu Power Cut: Affected Areas
Town Panchayat, Ragunathapuram, Kolumanivakkam, Sivanthangal, Chikkarayapuram, Pattur, Bathirimedu,Then Colony, Srinivasa Nagar Malayambakkam, Nellithoppu, Mahalakshmi Nagar, Chakra Nagar, Kamatchi Nagar, Addison Nagar, Sadhik Nagar, Melma Nagar, Sakthi Nagar, KK Nagar.
Sembakkam Power Cut: Affected Areas
Saravana Nagar,VGP Srinivasa Nagar,Saththya sai Nagar, Kowsik Avenue, Gandhi Nagar, Saraswathi Nagar.