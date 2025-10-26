- By Kamakshi Bishnoi
- Sun, 26 Oct 2025 10:28 AM (IST)
- Source:Jagran News Network
North Eastern Railway’s Chief Public Relations Officer, Pankaj Kumar Singh, has announced nine Puja special trains to run on October 26 to manage festive rush.
Major trains include:
-05314 Gomti Nagar - Mahbubnagar Puja Special will depart from Gomti Nagar at 12.15 pm. The train will run via Barabanki, Gonda, Gorakhpur, Bhatni, and Aundhihar.
-05131 Gorakhpur-Bahraich Puja Special will depart from Gorakhpur at 05.25 am. The train will run via Anandnagar, Bardhni, and Gonda.
-05132 Bahraich-Gorakhpur Puja Special will depart from Bahraich at 02.30 pm. The train will run via Gonda, Bardhni, and Anandnagar.
-01080 Gorakhpur - Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus (Mumbai) Puja Special will depart from Gorakhpur at 02:30 pm. The train will run via Gonda, Kanpur Central, and Veerangana Laxmibai Junction (Jhansi).
-01416 Gorakhpur - Pune Puja Special will depart from Gorakhpur at 05:30 PM. The train will run via Gonda, Lucknow, Kanpur Central, and Veerangana Laxmibai Junction (Jhansi).
-08630 Gorakhpur-Ranchi Puja Special will depart from Gorakhpur at 03.30 pm and will run via Bhatni, Siwan, Chhapra, Patna.
Additionally, Unreserved Puja special number 01035 will leave for Gorakhpur from Lokmanya Tilak Terminus (LTT) on October 26 at 8 am and will reach Gorakhpur at 5 pm the next day. This train will have 20 ordinary second-class coaches.
Cancelled Trains:
-09430 Gorakhpur-Sabarmati Express, scheduled for October 27.
-09484 Muzaffarpur-Sabarmati Express, scheduled for October 26.
These updates were issued by NER’s Chief Public Relations Officer, Pankaj Kumar Singh.