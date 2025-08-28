Chennai Power Cut August 29: Power supply will be suspended on Thursday in parts of Chennai from 9 AM to 2 PM for maintenance works. Officials have said that if the works are completed earlier, supply will be restored before the scheduled time.

Kadapperi: Mes Road, Kannan Street, Bound Street, GST Road, Renga Street, Yadhaval Street, Jaya Street, Rajagopal Street, Thomas Street, North Kulakarai, South Kulakarai Street, Srinivasa Street, Janakiammal Street, ThiruViKa Nagar 1st Street, 2nd Street, 3rd Street and RV Garden.

RK Nagar: SA Koil, Thilagar Nagar, Elayamudali Street, VOC Nagar, RK Nagar, Mint, Kalmandapam, TH Road, Perumal Koil Thottam, Arani Rangan Street, Kamaraj Colony, Thirunavakarsuthottam, Kothandaramar Street, Throad Area, Stanley Area, Thiyagappan Street, Pasuvaiyan Street, Tollgate Area Kannikovil Area.

Avadi: TNHB Avadi, Kamaraj Nagar, JB Estate, Vasantham Nagar, Avadi Market, Paruthipattu, Govarthana Giri, Annamalai Nagar and Gowri Nagar.

Perungudi North: CBI Colony, Pillaiyar Koil Street, Kurinji Nagar, Ramappa Nagar, Rajalakshmi Avenue, Kamaraj Nagar, Veerasamy Salai, Telephone Nagar.

In separate news, a quick-thinking city police Special Sub Inspector (SSI) helped save a two-year-old boy who suffered an epileptic seizure during the ‘Ungaludan Stalin’ grievance camp held in Tiruvottiyur on Tuesday. The child, who had accompanied his parents to correct details in their Aadhaar card, suddenly collapsed while waiting. Though a medical team at the venue offered first aid, SSI Maridurai immediately rushed the child to a nearby private hospital on a two-wheeler, carrying him securely while another person rode. Doctors confirmed the boy is out of danger. His family, the public and senior police officials praised the officer’s timely response.