Gujarat Weather: In view of the situation arising in the Arabian Sea and three rain systems, the weather in Gujarat has changed. Since Monday morning, cloudy conditions prevailed in many parts of Gujarat including Saurashtra. According to India Meteorological Department (IMD), heavy to very heavy rain will lash the state till October 31. Intense showers are expected to lash Gir Somnath, Amreli, Bhavnagar, Surat.

Gujarat Weather Forecast October 28: There is a possibility of heavy to very heavy rainfall in Gir Somnath district today. Dwarka, Porbandar, Junagadh, Amreli, Bhavnagar, Bharuch, Surat, Navsari and Valsad districts may experience heavy rainfall. Apart from this, there is a possibility of light to moderate rainfall in other districts including Kutch, Jamnagar, Morbi, Rajkot, Botad, Ahmedabad, Gandhinagar, Mehsana, Banaskantha, Vadodara, Bharuch, Narmada, Anand.

October 29: There is a possibility of heavy to very heavy rainfall in Amreli and Bhavnagar districts. Heavy rainfall will also occur in Junagadh, Botad, Gir Somnath, Bharuch, Surat, Tapi, Navsari, Dang and Valsad districts. Apart from this, light to moderate rainfall may occur in other districts including Devbhoomi Dwarka, Porbandar, Jamnagar, Rajkot, Surendranagar, Kutch, Morbi, Ahmedabad, Gandhinagar, Vadodara, Anand, Kheda, Mehsana, Banaskantha, Mahisagar.

October 30: Heavy to very heavy rainfall may occur in Porbandar, Junagadh, Amreli, Gir Somnath, Bhavnagar districts. Heavy rainfall may also occur in Devbhoomi Dwarka, Rajkot, Botad, Anand, Panchmahal, Dahod, Chhota Udepur, Vadodara, Bharuch, Narmada, Surat, Tapi, Navsari, Dang and Valsad districts. Light to moderate rainfall may occur in Kutch, Jamnagar, Morbi, Surendranagar, Ahmedabad, Gandhinagar, Mehsana, Patan, Banaskantha, Sabarkantha, Kheda, Aravalli, Mahisagar districts.

October 31: There is a possibility of heavy to very heavy rain in Devbhoomi Dwarka, Porbandar, Junagadh districts. Jamnagar, Rajkot, Amreli, Gir Somnath, Botad, Bhavnagar, Anand, Vadodara, Panchmahal, Bharuch, Dahod, Chhota Udepur, Narmada, Tapi, Surat, Navsari, Dang and Valsad districts may also receive heavy rain. Apart from this, light to moderate rain may occur in Kutch, Morbi, Surendranagar, Ahmedabad, Gandhinagar, Mehsana, Patan, Banaskantha, Sabarkantha, Kheda, Anand, Mahisagar, Aravalli districts.