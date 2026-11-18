- TANGEDCO announced power cut in Chennai on November 19.
- Outage for maintenance work, lasting from 9 am to 2 pm.
- Affected areas include KK Nagar, Palavakkam, Kochar Apartment.
Chennai Power Cut On November 19: The Tamil Nadu Generation and Distribution Corporation (TANGEDCO) has announced that several regions of Chennai will witness power outages on Thursday. The authority stated that the maintenance works are being conducted to improve the electricity connectivity. The TANGEDCO further advised the residents to stay updated and plan their days accordingly. It further assures that the supply will be restored soon after the necessary maintenance works.
The TANGEDCO, in its advisory, stated that most of the regions will witness a power outage for five hours between 9 am and 2 pm. However, it further stated that supply in some of the regions could be restored before the scheduled time. The authority also stated that the repair works are being conducted to improve the electric infrastructure system in the city.
Power Cut In THESE Regions:
- KK Nagar
Annammal Nagar
Baskar Colony
Bharathi Street
Chithirai Street
Elango Nagar
EriKarai Street
Gandhi Nagar
Gangai Amman Koil Street
Indra Nagar
Kali Amman Koil Street
Kamarajar Salai
Kambar Street and Garden
Kannagi Street
L&T Colony
Maasi Street
Malligai Avenue
MGR Street
Muniyapa Nagar
Natesan Nagar
Nerkundaram Main Road
Pachaiamman Koil Street
Panguni Street
Periyar Nagar
Postal Audit Colony
Rajiv Gandhi Street
Rathna Nagar
Sai Baba Colony
Sai Nagar
Sakthi Nagar
Sanjai Gandhi Nagar
Sathick Basha Nagar
Sri Ayya Nagar
Swarnambigai Nagar
Tarachand Nagar
Thiruvalluvar Colony
Vaikasi Street
Valliammai Nagar
Vedha Nagar
Venkatesh Nagar
Venkataswara Nagar and Extension
Vinayagam Street
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- Palavakkam
AmaraAnanta Villa
Ambethkar Street
Anbalagan Street
Bazz Avene
Bharathi Nagar
Bharathidhasan Street
Bharathiyar Street
Jayasankar Nagar
Ma Po ce Street
Mosque Street
Narayanasamy Street
Panchayat Street
Poonga Street
PRS Nagar
Quaid e-Millath Street
School Street
Suburayan Street
Sundramoorthy Street
Vaithiyar Street
VembuliammanKoil Street
VOC Street
Along with the industrial region, multiple areas of Kochar Apartment, such as 2nd Main Road, 2nd Cross Street, Main Road, 4th Street, 5th Street, 11th Street, and Reddy Palayam Road, also experienced the outage. The authority stated that several areas of Avadi, including Murugappa Polytechnic College, Check Post, NM Road, Thirumalairajapuram, Nandavanam Mettur, Kannikapuram, and Nehru Bazaar, also faced power cuts in the recent weeks.
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