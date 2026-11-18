Chennai Power Cut On November 19: TANGEDCO Announces Shutdown On Thursday; Check List Of Affected Areas, Timings

Chennai Power Cut On November 19: The TANGEDCO, in its advisory, stated that most of the regions will witness a power outage for five hours between 9 am and 2 pm. However, it further stated that supply in some of the regions could be restored before the scheduled time. The authority also stated that the repair works are being conducted to improve the electric infrastructure system in the city.

By Aditya Jha

Wed, 18 Nov 2026 01:40 PM (IST)

Source: JND