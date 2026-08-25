Jagran Correspondent, Darbhanga: The commissioning of patch doubling work between Gorakhpur Cantt and Unaula has changed the dynamics of train operations. Due to non-interlocking (NI) work and the inspection by the Railway Safety Commissioner (CRS) on September 3, three passenger trains will be cancelled from August 31 to September 4, while 13 express trains will run on diverted routes.

Additionally, seven trains will be rescheduled by 60 minutes to five hours. Four trains will be derailed en route by 30 to 60 minutes. This could cause inconvenience to passengers at several major stations, including Gorakhpur, Basti, Gonda, Siwan, and Deoria Sadar.

Train No. 55095 Narkatiaganj-Gorakhpur Cantt passenger train and Train No. 55098 Gorakhpur Cantt-Narkatiyaganj passenger train will be cancelled from August 31 to September 3. Train No. 55097 Narkatiaganj-Gorakhpur Cantt passenger train will be cancelled from September 1 to 4. This information was given by Saraswati Chandra, Chief Public Relations Officer of East Central Railway. ALSO READ: Karnataka-Kerala Face-Off Over Mangaluru As Railway Board Moves Section To Mysuru 13 Trains To Be Operated via Diverted Routes -Train No. 15212 Amritsar-Darbhanga Jananayak Express will run via Roza-Lucknow-Barabanki-Ayodhya Cantt-Varanasi Junction-Chhapra Rural-Muzaffarpur on September 1 and 2. It will not stop at Mangalganj, Sitapur City, Sitapur, Burhwal, Gonda, Basti, Gorakhpur, Kaptanganj, Ghughli, Siswa Bazar, Khadda, Bagaha, Harinagar, Narkatiaganj, Chanpatia, Bettiah, Sagauli, Bapudham Motihari, Pipra, Chakia, Mehsi and Motipur.

-Train No. 14674 Amritsar-Jaynagar Shaheed Express will run on September 1 and Train No. 14673 Jaynagar-Amritsar Shaheed Express will run on September 2 and 3 via the Bhatni-Mau-Varanasi Junction-Ayodhya Cantt-Barabanki route. Stoppages at relevant stations including Gonda, Basti, Khalilabad, Gorakhpur will be affected in both directions.

-Train No. 13020 Kathgodam-Howrah Bagh Express will run via Barabanki-Ayodhya Cantt-Varanasi Junction-Varanasi City-Mau-Bhatni on September 1. Train No. 13019 Howrah-Kathgodam Bagh Express will run via Chhapra-Varanasi Junction-Ayodhya Cantt-Barabanki on September 2. Both trains will not stop at several stations, including Gorakhpur.

-Train No. 14617 Purnea Court-Amritsar Janseva Express will run via Chhapra-Varanasi Junction-Ayodhya Cantt-Barabanki-Lucknow-Roza on September 2 and 3. Train No. 15565 Lalitgram-New Delhi Vaishali Express will run via Chhapra-Varanasi Junction-Ayodhya Cantt-Barabanki on September 3. -Train No. 15707 Katihar-Amritsar Express () will run via Chhapra-Aundhihar-Jaunpur-Ayodhya Cantt-Barabanki on September 1 and 2. Darbhanga-New Delhi Bihar Sampark Kranti Express (12565) will run via Chhapra-Varanasi Junction-Varanasi Junction-Banaras-Prayagraj Junction-Kanpur Central route on September 3. -Train No. 15904 Chandigarh-Dibrugarh Express will run via Lucknow-Sultanpur-Varanasi Junction-Chhapra on September 2. Train No. 19725 Khatipura-Darbhanga Amrit Bharat Express will run via Barabanki-Ayodhya Cantt-Shahganj-Mau-Bhatni-Siwan-Thawre-Kaptanganj on September 1 and 2. -Train No. 02563 Barauni-New Delhi Clone Special and Train No. 02569 Darbhanga-New Delhi Clone Special will run via the Chhapra-Aundhihar-Varanasi Junction-Banaras-Prayagraj Junction-Kanpur Central route on September 3. These trains will also not stop at several stations, including Gorakhpur, Siwan, and Deoria Sadar.

ALSO READ: Indore-Nagpur Vande Bharat Likely To Be Extended To Bilaspur; Check Proposed Schedule 7 Trains Will Be Delayed -Train number 55040 Barhni-Narkatiyaganj passenger train will be rescheduled by 240 minutes from August 30 to September 3. Train number 15274 Anand Vihar-Raxaul Satyagraha Express will be rescheduled by 60 minutes on August 31, train number 15027 Sambalpur-Gorakhpur Maurya Express will be rescheduled by 300 minutes on September 2 and train number 19038 Barauni-Bandra Terminus Avadh Express will be rescheduled by 300 minutes on September 3.

-Train No. 12557 Muzaffarpur-Anand Vihar Saptkranti Express will be rescheduled by 240 minutes on September 3, Train No. 19037 Bandra Terminus-Barauni Avadh Express will be rescheduled by 120 minutes on August 31 and Train No. 15705 Katihar-Delhi Champaran Humsafar Express will be rescheduled by 75 minutes on September 3.

-Train No. 19726 Darbhanga-Khatipura Amrit Bharat Express will be regulated for 45 minutes in Varanasi Division on September 3. Train No. 15655 Kamakhya-Shri Mata Vaishno Devi Katra Express will be regulated for 45 minutes in Varanasi Division on August 31.

-Train No. 15274 Anand Vihar-Raxaul Satyagraha Express will be regulated by 60 minutes in Lucknow Division on August 31 and September 4. Train No. 19037 Bandra Terminus-Barauni Avadh Express will be regulated by 30 minutes in Northern Railway and 45 minutes in Lucknow Division on August 30.