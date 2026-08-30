September 2026 Calendar: September 2026 is an extremely rich month in terms of spiritual and cultural events in India, beginning with Krishna Janmashtami on 4th Sept. and ending with Pitru Paksha on 27th Sept, followed by the 10-day Ganesh Chaturthi celebration.
The month is also marked by other significant days like Teachers' Day (5 September), Hindi Diwas (14 September), Engineers' Day (15 September) and World Ozone Day (16 September), which have a special importance both in the religious and civic calendar.
So, this curated calendar for September 2026 has gathered all the major festivals, bank/government holidays, and important dates in one place so you won't miss any important puja, travel, content planning or social posting.
September 2026 Calendar
|
Date
|
Day
|
Occasion
|
September 01, 2026
|
Tue
|
Raksha Panchami, National Nutrition Week
|
September 02, 2026
|
Wed
|
Hal Shasti, World Coconut Day
|
September 03, 2026
|
Thu
|
Skyscraper Day
|
September 04, 2026
|
Fri
|
Rohini Vrat, Kalashtami, Krishna Janmashtami
|
September 05, 2026
|
Sat
|
Goga Navami, Teachers' Day, International Day of Charity
|
September 07, 2026
|
Mon
|
Aja Ekadashi, Brazilian Independence Day
|
September 08, 2026
|
Tue
|
Bhauma Pradosh Vrat, Pradosh Vrat, Paryushan Parv (Starts), International Literacy Day, World Physical Therapy Day
|
September 09, 2026
|
Wed
|
Masik Shivaratri, Paryushan Parv
|
September 10, 2026
|
Thu
|
Paryushan Parv, World Suicide Prevention Day (WSPD), Grandparents' Day
|
September 11, 2026
|
Fri
|
Pithori Amavasya, Amavasya, Paryushan Parv, 9/11 Remembrance Day, National Forest Martyrs Day, Digvijay Diwas
|
September 12, 2026
|
Sat
|
Chandra Darshan, Paryushan Parv
|
September 13, 2026
|
Sun
|
Varaha Jayanti, Paryushan Parv, International Chocolate Day, World First Aid Day
|
September 14, 2026
|
Mon
|
Chaturthi Vrat, Hartalika Teej, Somvar Vrat, Ganesh Chaturthi, Hindi Day / Hindi Diwas, Paryushan Parv
|
September 15, 2026
|
Tue
|
Rishi Panchami, Paryushan Parv (Ends), Engineer's Day (India), International Day of Democracy
|
September 16, 2026
|
Wed
|
Malaysia Day, World Ozone Day
|
September 17, 2026
|
Thu
|
Vishwakarma Jayanti, Shasti, Kanya Sankranti, World Patient Safety Day, PM Narendra Modi's Birthday
|
September 18, 2026
|
Fri
|
Mahalakshmi Vrat, Durva Ashtami, World Bamboo Day
|
September 19, 2026
|
Sat
|
Durga Ashtami Vrat, Radha Ashtami, International Talk Like a Pirate Day, International Red Panda Day
|
September 21, 2026
|
Mon
|
Ramdev Jayanti, International Day of Peace (UN), World Alzheimer's Day
|
September 22, 2026
|
Tue
|
Parsva Ekadashi, Rose Day (Welfare of Cancer patients), World Rhino Day, World Rivers Day
|
September 23, 2026
|
Wed
|
International Day of Sign Languages
|
September 24, 2026
|
Thu
|
Pradosh Vrat
|
September 25, 2026
|
Fri
|
Anant Chaturdashi, Ganesh Visarjan, World Pharmacists Day, Antyodaya Diwas
|
September 26, 2026
|
Sat
|
Sri Satyanarayan Puja, Purnima Vrat, Purnima, Bhadrapada Purnima, Shri Satyanarayan Vrat, European Day of Languages, The Day of the Deaf, World Contraception Day, World Environmental Health Day
|
September 27, 2026
|
Sun
|
Pitrupaksha, Pratipada Shraddha, World Tourism Day, Google Birth Anniversary
|
September 28, 2026
|
Mon
|
World Rabies Day, International Day For Universal Access To Information (IDUAI)
|
September 29, 2026
|
Tue
|
Sankashti Chaturthi, Angarki Chaturthi, Bharani Shraddha, World Heart Day
|
September 30, 2026
|
Wed
|
International Translation Day
September 2026 Holidays And Festivals
In 2026, Janmashtami (Vaishnava) will be observed on 4th September, which is a gazetted holiday. Alongside, Ganesh Chaturthi / Vinayaka Chaturthi, which is falling on 14th September, 2026, is a designated restricted holiday.
September 2026 Calendar (Image Credit: Canva)
Important Days In September 2026
Some of the Importance days falling in September 2026 are Krishna Janmashtami on 4th September and Teachers' Day (India) on 5th September. Alongside, 14th September is also very significant with three occasions on the same day - Ganesh Chaturthi, Hartalika Teej and Hindi Diwas. Lastly, International Day of Peace (UN) is commemorated on 21st September, while September 25th marks Ganesh Visarjan.
Hindu Festivals And Religious Dates In September 2026
|
Date
|
Day
|
Hindu Festivals & Religious Dates
|
September 01, 2026
|
Tue
|
Raksha Panchami
|
September 02, 2026
|
Wed
|
Hal Shasti
|
September 04, 2026
|
Fri
|
Rohini Vrat, Kalashtami, Krishna Janmashtami
|
September 05, 2026
|
Sat
|
Goga Navami
|
September 07, 2026
|
Mon
|
Aja Ekadashi
|
September 08, 2026
|
Tue
|
Bhauma Pradosh Vrat, Pradosh Vrat
|
September 09, 2026
|
Wed
|
Masik Shivaratri
|
September 11, 2026
|
Fri
|
Pithori Amavasya, Amavasya
|
September 12, 2026
|
Sat
|
Chandra Darshan
|
September 13, 2026
|
Sun
|
Varaha Jayanti
|
September 14, 2026
|
Mon
|
Chaturthi Vrat, Hartalika Teej, Somvar Vrat, Ganesh Chaturthi
|
September 15, 2026
|
Tue
|
Rishi Panchami
|
September 17, 2026
|
Thu
|
Vishwakarma Jayanti, Shasti, Kanya Sankranti
|
September 18, 2026
|
Fri
|
Mahalakshmi Vrat, Durva Ashtami
|
September 19, 2026
|
Sat
|
Durga Ashtami Vrat, Radha Ashtami
|
September 21, 2026
|
Mon
|
Ramdev Jayanti
|
September 22, 2026
|
Tue
|
Parsva Ekadashi
|
September 24, 2026
|
Thu
|
Pradosh Vrat
|
September 25, 2026
|
Fri
|
Anant Chaturdashi, Ganesh Visarjan
|
September 26, 2026
|
Sat
|
Sri Satyanarayan Puja, Purnima Vrat, Purnima, Bhadrapada Purnima, Shri Satyanarayan Vrat
|
September 27, 2026
|
Sun
|
Pitrupaksha, Pratipada Shraddha
|
September 29, 2026
|
Tue
|
Sankashti Chaturthi, Angarki Chaturthi, Bharani Shraddha
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National And International Days In September 2026
|
Date
|
Day
|
Observance
|
Category
|
September 01, 2026
|
Tue
|
National Nutrition Week (Starts)
|
National
|
September 02, 2026
|
Wed
|
World Coconut Day
|
International
|
September 03, 2026
|
Thu
|
Skyscraper Day
|
International
|
September 05, 2026
|
Sat
|
Teachers' Day (India)
|
National
|
September 05, 2026
|
Sat
|
International Day of Charity
|
International
|
September 07, 2026
|
Mon
|
Brazilian Independence Day
|
International
|
September 08, 2026
|
Tue
|
International Literacy Day
|
International
|
September 08, 2026
|
Tue
|
World Physical Therapy Day
|
International
|
September 10, 2026
|
Thu
|
World Suicide Prevention Day (WSPD)
|
International
|
September 10, 2026
|
Thu
|
Grandparents' Day
|
International
|
September 11, 2026
|
Fri
|
9/11 Remembrance Day
|
International
|
September 11, 2026
|
Fri
|
National Forest Martyrs Day
|
National
|
September 11, 2026
|
Fri
|
Digvijay Diwas
|
National
|
September 12, 2026
|
Sat
|
United Nations Day for South-South Cooperation
|
International
|
September 13, 2026
|
Sun
|
International Chocolate Day
|
International
|
September 13, 2026
|
Sun
|
World First Aid Day
|
International
|
September 14, 2026
|
Mon
|
Hindi Diwas / Hindi Day
|
National
|
September 15, 2026
|
Tue
|
Engineer's Day (India)
|
National
|
September 15, 2026
|
Tue
|
International Day of Democracy
|
International
|
September 16, 2026
|
Wed
|
World Ozone Day
|
International
|
September 16, 2026
|
Wed
|
Malaysia Day
|
International
|
September 17, 2026
|
Thu
|
World Patient Safety Day
|
International
|
September 18, 2026
|
Fri
|
World Bamboo Day
|
International
|
September 19, 2026
|
Sat
|
International Talk Like a Pirate Day
|
International
|
September 19, 2026
|
Sat
|
International Red Panda Day
|
International
|
September 21, 2026
|
Mon
|
International Day of Peace (UN)
|
International
|
September 21, 2026
|
Mon
|
World Alzheimer's Day
|
International
|
September 22, 2026
|
Tue
|
Rose Day (Welfare of Cancer Patients)
|
International
|
September 22, 2026
|
Tue
|
World Rhino Day
|
International
|
September 23, 2026
|
Wed
|
International Day of Sign Languages
|
International
|
September 25, 2026
|
Fri
|
World Pharmacists Day
|
International
|
September 25, 2026
|
Fri
|
Antyodaya Diwas
|
National
|
September 26, 2026
|
Sat
|
European Day of Languages
|
International
|
September 26, 2026
|
Sat
|
Day of the Deaf / World Day of Deaf
|
International
|
September 26, 2026
|
Sat
|
World Contraception Day
|
International
|
September 26, 2026
|
Sat
|
World Environmental Health Day
|
International
|
September 27, 2026
|
Sun
|
World Tourism Day
|
International
|
September 27, 2026
|
Sun
|
Google Birth Anniversary
|
International
|
September 28, 2026
|
Mon
|
World Rabies Day
|
International
|
September 28, 2026
|
Mon
|
International Day for Universal Access to Information (IDUAI)
|
International
|
September 28, 2026
|
Mon
|
World Rivers Day
|
International
|
September 29, 2026
|
Tue
|
World Heart Day
|
International
|
September 30, 2026
|
Wed
|
International Translation Day
|
International
September 2026 Long Weekends And Holidays
From Sep 04 (Fri) – Sep 06 (Sun) for Janmashtami, giving an automatic 3-day long weekend.
Sep 12 (Sat) – Sep 14 (Mon) is for celebrating Ganesh Chaturthi, from the 2nd Saturday, Sunday and Monday for Ganesh Chaturthi.
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Lastly, September 2026 is packed with religious festivals and events such as Krishna Janmashtami, Ganesh Chaturthi–Anant Chaturdashi and Pitru Paksha, along with other important national festivals like Teachers' Day, Hindi Diwas, Engineer's Day. Keep this September 2026 Calendar handy to plan ahead.
FAQs:
What are the major public holidays in September 2026?
September 2026 features several significant Indian holidays, including Ganesh Chaturthi and Janmashtami.
How can I easily keep track of all the important dates in September 2026?
To effectively track September 2026's important dates, through printing above tables as per you need.