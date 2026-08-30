September 2026 Calendar: September 2026 is an extremely rich month in terms of spiritual and cultural events in India, beginning with Krishna Janmashtami on 4th Sept. and ending with Pitru Paksha on 27th Sept, followed by the 10-day Ganesh Chaturthi celebration.

The month is also marked by other significant days like Teachers' Day (5 September), Hindi Diwas (14 September), Engineers' Day (15 September) and World Ozone Day (16 September), which have a special importance both in the religious and civic calendar.

So, this curated calendar for September 2026 has gathered all the major festivals, bank/government holidays, and important dates in one place so you won't miss any important puja, travel, content planning or social posting.

September 2026 Calendar

Date Day Occasion September 01, 2026 Tue Raksha Panchami, National Nutrition Week September 02, 2026 Wed Hal Shasti, World Coconut Day September 03, 2026 Thu Skyscraper Day September 04, 2026 Fri Rohini Vrat, Kalashtami, Krishna Janmashtami September 05, 2026 Sat Goga Navami, Teachers' Day, International Day of Charity September 07, 2026 Mon Aja Ekadashi, Brazilian Independence Day September 08, 2026 Tue Bhauma Pradosh Vrat, Pradosh Vrat, Paryushan Parv (Starts), International Literacy Day, World Physical Therapy Day September 09, 2026 Wed Masik Shivaratri, Paryushan Parv September 10, 2026 Thu Paryushan Parv, World Suicide Prevention Day (WSPD), Grandparents' Day September 11, 2026 Fri Pithori Amavasya, Amavasya, Paryushan Parv, 9/11 Remembrance Day, National Forest Martyrs Day, Digvijay Diwas September 12, 2026 Sat Chandra Darshan, Paryushan Parv September 13, 2026 Sun Varaha Jayanti, Paryushan Parv, International Chocolate Day, World First Aid Day September 14, 2026 Mon Chaturthi Vrat, Hartalika Teej, Somvar Vrat, Ganesh Chaturthi, Hindi Day / Hindi Diwas, Paryushan Parv September 15, 2026 Tue Rishi Panchami, Paryushan Parv (Ends), Engineer's Day (India), International Day of Democracy September 16, 2026 Wed Malaysia Day, World Ozone Day September 17, 2026 Thu Vishwakarma Jayanti, Shasti, Kanya Sankranti, World Patient Safety Day, PM Narendra Modi's Birthday September 18, 2026 Fri Mahalakshmi Vrat, Durva Ashtami, World Bamboo Day September 19, 2026 Sat Durga Ashtami Vrat, Radha Ashtami, International Talk Like a Pirate Day, International Red Panda Day September 21, 2026 Mon Ramdev Jayanti, International Day of Peace (UN), World Alzheimer's Day September 22, 2026 Tue Parsva Ekadashi, Rose Day (Welfare of Cancer patients), World Rhino Day, World Rivers Day September 23, 2026 Wed International Day of Sign Languages September 24, 2026 Thu Pradosh Vrat September 25, 2026 Fri Anant Chaturdashi, Ganesh Visarjan, World Pharmacists Day, Antyodaya Diwas September 26, 2026 Sat Sri Satyanarayan Puja, Purnima Vrat, Purnima, Bhadrapada Purnima, Shri Satyanarayan Vrat, European Day of Languages, The Day of the Deaf, World Contraception Day, World Environmental Health Day September 27, 2026 Sun Pitrupaksha, Pratipada Shraddha, World Tourism Day, Google Birth Anniversary September 28, 2026 Mon World Rabies Day, International Day For Universal Access To Information (IDUAI) September 29, 2026 Tue Sankashti Chaturthi, Angarki Chaturthi, Bharani Shraddha, World Heart Day September 30, 2026 Wed International Translation Day

September 2026 Holidays And Festivals

In 2026, Janmashtami (Vaishnava) will be observed on 4th September, which is a gazetted holiday. Alongside, Ganesh Chaturthi / Vinayaka Chaturthi, which is falling on 14th September, 2026, is a designated restricted holiday.