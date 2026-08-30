  • Source:JND

September 2026 Calendar:  September 2026 is an extremely rich month in terms of spiritual and cultural events in India, beginning with Krishna Janmashtami on 4th Sept. and ending with Pitru Paksha on 27th Sept, followed by the 10-day Ganesh Chaturthi celebration.

The month is also marked by other significant days like Teachers' Day (5 September), Hindi Diwas (14 September), Engineers' Day (15 September) and World Ozone Day (16 September), which have a special importance both in the religious and civic calendar.

So, this curated calendar for September 2026 has gathered all the major festivals, bank/government holidays, and important dates in one place so you won't miss any important puja, travel, content planning or social posting.

September 2026 Calendar

Date

Day

Occasion

September 01, 2026

Tue

Raksha Panchami, National Nutrition Week

September 02, 2026

Wed

Hal Shasti, World Coconut Day

September 03, 2026

Thu

Skyscraper Day

September 04, 2026

Fri

Rohini Vrat, Kalashtami, Krishna Janmashtami

September 05, 2026

Sat

Goga Navami, Teachers' Day, International Day of Charity

September 07, 2026

Mon

Aja Ekadashi, Brazilian Independence Day

September 08, 2026

Tue

Bhauma Pradosh Vrat, Pradosh Vrat, Paryushan Parv (Starts), International Literacy Day, World Physical Therapy Day

September 09, 2026

Wed

Masik Shivaratri, Paryushan Parv

September 10, 2026

Thu

Paryushan Parv, World Suicide Prevention Day (WSPD), Grandparents' Day

September 11, 2026

Fri

Pithori Amavasya, Amavasya, Paryushan Parv, 9/11 Remembrance Day, National Forest Martyrs Day, Digvijay Diwas

September 12, 2026

Sat

Chandra Darshan, Paryushan Parv

September 13, 2026

Sun

Varaha Jayanti, Paryushan Parv, International Chocolate Day, World First Aid Day

September 14, 2026

Mon

Chaturthi Vrat, Hartalika Teej, Somvar Vrat, Ganesh Chaturthi, Hindi Day / Hindi Diwas, Paryushan Parv

September 15, 2026

Tue

Rishi Panchami, Paryushan Parv (Ends), Engineer's Day (India), International Day of Democracy

September 16, 2026

Wed

Malaysia Day, World Ozone Day

September 17, 2026

Thu

Vishwakarma Jayanti, Shasti, Kanya Sankranti, World Patient Safety Day, PM Narendra Modi's Birthday

September 18, 2026

Fri

Mahalakshmi Vrat, Durva Ashtami, World Bamboo Day

September 19, 2026

Sat

Durga Ashtami Vrat, Radha Ashtami, International Talk Like a Pirate Day, International Red Panda Day

September 21, 2026

Mon

Ramdev Jayanti, International Day of Peace (UN), World Alzheimer's Day

September 22, 2026

Tue

Parsva Ekadashi, Rose Day (Welfare of Cancer patients), World Rhino Day, World Rivers Day

September 23, 2026

Wed

International Day of Sign Languages

September 24, 2026

Thu

Pradosh Vrat

September 25, 2026

Fri

Anant Chaturdashi, Ganesh Visarjan, World Pharmacists Day, Antyodaya Diwas

September 26, 2026

Sat

Sri Satyanarayan Puja, Purnima Vrat, Purnima, Bhadrapada Purnima, Shri Satyanarayan Vrat, European Day of Languages, The Day of the Deaf, World Contraception Day, World Environmental Health Day

September 27, 2026

Sun

Pitrupaksha, Pratipada Shraddha, World Tourism Day, Google Birth Anniversary

September 28, 2026

Mon

World Rabies Day, International Day For Universal Access To Information (IDUAI)

September 29, 2026

Tue

Sankashti Chaturthi, Angarki Chaturthi, Bharani Shraddha, World Heart Day

September 30, 2026

Wed

International Translation Day

September 2026 Holidays And Festivals

In 2026, Janmashtami (Vaishnava) will be observed on 4th September, which is a gazetted holiday. Alongside, Ganesh Chaturthi / Vinayaka Chaturthi, which is falling on 14th September, 2026, is a designated restricted holiday.

September Calendar

September 2026 Calendar (Image Credit: Canva)

Important Days In September 2026

Some of the Importance days falling in September 2026 are Krishna Janmashtami on 4th September and Teachers' Day (India) on 5th September. Alongside, 14th September is also very significant with three occasions on the same day - Ganesh Chaturthi, Hartalika Teej and Hindi Diwas. Lastly, International Day of Peace (UN) is commemorated on 21st September, while September 25th marks Ganesh Visarjan.

Hindu Festivals And Religious Dates In September 2026

Date

Day

Hindu Festivals & Religious Dates

September 01, 2026

Tue

Raksha Panchami

September 02, 2026

Wed

Hal Shasti

September 04, 2026

Fri

Rohini Vrat, Kalashtami, Krishna Janmashtami

September 05, 2026

Sat

Goga Navami

September 07, 2026

Mon

Aja Ekadashi

September 08, 2026

Tue

Bhauma Pradosh Vrat, Pradosh Vrat

September 09, 2026

Wed

Masik Shivaratri

September 11, 2026

Fri

Pithori Amavasya, Amavasya

September 12, 2026

Sat

Chandra Darshan

September 13, 2026

Sun

Varaha Jayanti

September 14, 2026

Mon

Chaturthi Vrat, Hartalika Teej, Somvar Vrat, Ganesh Chaturthi

September 15, 2026

Tue

Rishi Panchami

September 17, 2026

Thu

Vishwakarma Jayanti, Shasti, Kanya Sankranti

September 18, 2026

Fri

Mahalakshmi Vrat, Durva Ashtami

September 19, 2026

Sat

Durga Ashtami Vrat, Radha Ashtami

September 21, 2026

Mon

Ramdev Jayanti

September 22, 2026

Tue

Parsva Ekadashi

September 24, 2026

Thu

Pradosh Vrat

September 25, 2026

Fri

Anant Chaturdashi, Ganesh Visarjan

September 26, 2026

Sat

Sri Satyanarayan Puja, Purnima Vrat, Purnima, Bhadrapada Purnima, Shri Satyanarayan Vrat

September 27, 2026

Sun

Pitrupaksha, Pratipada Shraddha

September 29, 2026

Tue

Sankashti Chaturthi, Angarki Chaturthi, Bharani Shraddha

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National And International Days In September 2026

Date

Day

Observance

Category

September 01, 2026

Tue

National Nutrition Week (Starts)

National

September 02, 2026

Wed

World Coconut Day

International

September 03, 2026

Thu

Skyscraper Day

International

September 05, 2026

Sat

Teachers' Day (India)

National

September 05, 2026

Sat

International Day of Charity

International

September 07, 2026

Mon

Brazilian Independence Day

International

September 08, 2026

Tue

International Literacy Day

International

September 08, 2026

Tue

World Physical Therapy Day

International

September 10, 2026

Thu

World Suicide Prevention Day (WSPD)

International

September 10, 2026

Thu

Grandparents' Day

International

September 11, 2026

Fri

9/11 Remembrance Day

International

September 11, 2026

Fri

National Forest Martyrs Day

National

September 11, 2026

Fri

Digvijay Diwas

National

September 12, 2026

Sat

United Nations Day for South-South Cooperation

International

September 13, 2026

Sun

International Chocolate Day

International

September 13, 2026

Sun

World First Aid Day

International

September 14, 2026

Mon

Hindi Diwas / Hindi Day

National

September 15, 2026

Tue

Engineer's Day (India)

National

September 15, 2026

Tue

International Day of Democracy

International

September 16, 2026

Wed

World Ozone Day

International

September 16, 2026

Wed

Malaysia Day

International

September 17, 2026

Thu

World Patient Safety Day

International

September 18, 2026

Fri

World Bamboo Day

International

September 19, 2026

Sat

International Talk Like a Pirate Day

International

September 19, 2026

Sat

International Red Panda Day

International

September 21, 2026

Mon

International Day of Peace (UN)

International

September 21, 2026

Mon

World Alzheimer's Day

International

September 22, 2026

Tue

Rose Day (Welfare of Cancer Patients)

International

September 22, 2026

Tue

World Rhino Day

International

September 23, 2026

Wed

International Day of Sign Languages

International

September 25, 2026

Fri

World Pharmacists Day

International

September 25, 2026

Fri

Antyodaya Diwas

National

September 26, 2026

Sat

European Day of Languages

International

September 26, 2026

Sat

Day of the Deaf / World Day of Deaf

International

September 26, 2026

Sat

World Contraception Day

International

September 26, 2026

Sat

World Environmental Health Day

International

September 27, 2026

Sun

World Tourism Day

International

September 27, 2026

Sun

Google Birth Anniversary

International

September 28, 2026

Mon

World Rabies Day

International

September 28, 2026

Mon

International Day for Universal Access to Information (IDUAI)

International

September 28, 2026

Mon

World Rivers Day

International

September 29, 2026

Tue

World Heart Day

International

September 30, 2026

Wed

International Translation Day

International

September 2026 Long Weekends And Holidays

From Sep 04 (Fri) – Sep 06 (Sun) for Janmashtami, giving an automatic 3-day long weekend.
Sep 12 (Sat) – Sep 14 (Mon) is for celebrating Ganesh Chaturthi, from the 2nd Saturday, Sunday and Monday for Ganesh Chaturthi.

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Lastly, September 2026 is packed with religious festivals and events such as Krishna Janmashtami, Ganesh Chaturthi–Anant Chaturdashi and Pitru Paksha, along with other important national festivals like Teachers' Day, Hindi Diwas, Engineer's Day. Keep this September 2026 Calendar handy to plan ahead.

FAQs:

What are the major public holidays in September 2026?

September 2026 features several significant Indian holidays, including Ganesh Chaturthi and Janmashtami.

How can I easily keep track of all the important dates in September 2026?

To effectively track September 2026's important dates, through printing above tables as per you need.


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