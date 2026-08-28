  • Source:JND

Hindu Calendar September 2026: The month of September is sacred because it is filled with many festivals, vrats and planetary transits. From Krishna Janmashtami and Ganesh Chaturthi to Hartalika Teej and Pitru Paksha, this month has many celebrations to look forward to. Apart from this, several planetary transits are going to take place, which will have a major effect on all the 12 zodiac signs.

Here is the complete September 2026 calendar with dates for every major event, festivals, vrats and planetary transits.

September 2026 Hindu Calendar: Dates Of Major Festivals And Vrats

Festival / Vrat

 Date Day
Nag Pancham September 1, 2026 Tuesday
Kalashtami September 3, 2026 Thursday
Krishna Janmashtami September 4, 2026 Friday
Aja Ekadashi September 7, 2026 Monday
Pithori Amavasya September 10, 2026 Thursday
Hartalika Teej September 13, 2026 Sunday
Ganesh Chaturthi September 14, 2026 Monday
Vishwakarma Puja September 16, 2026 Wednesday
Kanya Sankranti September 16, 2026 Wednesday
Mahalakshmi Vrat Begins September 18, 2026 Friday
Radha Ashtami September 22, 2026 Tuesday
Parsva Ekadashi September 22, 2026 Tuesday
Ganesh Visarjan September 25, 2026 Friday
Anant Chaturdashi September 25, 2026 Friday
Bhadrapada Purnima Vrat September 25, 2026 Friday
Pitru Paksha Begins September 26, 2026 Saturday

ganesh ji

The month of September is sacred because it is filled with many festivals (Image: Pexels)

ALSO READ: Why Is Lord Ganesha Called Ekadanta? The Story Behind His Broken Tusk

September 2026: Major Planetary Transits

Date Planetary Transit / Event
September 10, 2026 Mercury enters Libra
September 11, 2026 New Moon in Virgo
September 23, 2026 Sun enters Libra
September 26, 2026 Full Moon in Aries
September 28, 2026 Mars enters Leo
September 30, 2026 Mercury enters Scorpio

ALSO READ: Janmashtami 2026: Why Is Lord Krishna’s Birth Celebrated At Midnight?

Altogether, September 2026 is more than just the beginning of a normal month. It offers numerous opportunities for celebration, spiritual growth, devotion, gratitude and inner purification.

FAQs

1. When is Krishna Janmashtami?

Krishna Janmashtami is on September 4, 2026.

2. When is Ganesh Chaturthi?

Ganesha Chaturthi will be observed on September 14, 2026


Also In News