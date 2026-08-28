Hindu Calendar September 2026: The month of September is sacred because it is filled with many festivals, vrats and planetary transits. From Krishna Janmashtami and Ganesh Chaturthi to Hartalika Teej and Pitru Paksha, this month has many celebrations to look forward to. Apart from this, several planetary transits are going to take place, which will have a major effect on all the 12 zodiac signs.
Here is the complete September 2026 calendar with dates for every major event, festivals, vrats and planetary transits.
September 2026 Hindu Calendar: Dates Of Major Festivals And Vrats
|
Festival / Vrat
|Date
|Day
|Nag Pancham
|September 1, 2026
|Tuesday
|Kalashtami
|September 3, 2026
|Thursday
|Krishna Janmashtami
|September 4, 2026
|Friday
|Aja Ekadashi
|September 7, 2026
|Monday
|Pithori Amavasya
|September 10, 2026
|Thursday
|Hartalika Teej
|September 13, 2026
|Sunday
|Ganesh Chaturthi
|September 14, 2026
|Monday
|Vishwakarma Puja
|September 16, 2026
|Wednesday
|Kanya Sankranti
|September 16, 2026
|Wednesday
|Mahalakshmi Vrat Begins
|September 18, 2026
|Friday
|Radha Ashtami
|September 22, 2026
|Tuesday
|Parsva Ekadashi
|September 22, 2026
|Tuesday
|Ganesh Visarjan
|September 25, 2026
|Friday
|Anant Chaturdashi
|September 25, 2026
|Friday
|Bhadrapada Purnima Vrat
|September 25, 2026
|Friday
|Pitru Paksha Begins
|September 26, 2026
|Saturday
The month of September is sacred because it is filled with many festivals (Image: Pexels)
ALSO READ: Why Is Lord Ganesha Called Ekadanta? The Story Behind His Broken Tusk
September 2026: Major Planetary Transits
|Date
|Planetary Transit / Event
|September 10, 2026
|Mercury enters Libra
|September 11, 2026
|New Moon in Virgo
|September 23, 2026
|Sun enters Libra
|September 26, 2026
|Full Moon in Aries
|September 28, 2026
|Mars enters Leo
|September 30, 2026
|Mercury enters Scorpio
ALSO READ: Janmashtami 2026: Why Is Lord Krishna’s Birth Celebrated At Midnight?
Altogether, September 2026 is more than just the beginning of a normal month. It offers numerous opportunities for celebration, spiritual growth, devotion, gratitude and inner purification.
FAQs
1. When is Krishna Janmashtami?
Krishna Janmashtami is on September 4, 2026.
2. When is Ganesh Chaturthi?
Ganesha Chaturthi will be observed on September 14, 2026