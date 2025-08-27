- By Gurmeet Batra
- Wed, 27 Aug 2025 04:21 PM (IST)
- Source:JND
PKL 2025 Full Schedule: The 12th season of the Pro Kabaddi League (PKL) will commence on August 29, with the league stage taking place across four cities until October 23, as per the schedule released by the organisers.
The tournament will start with Tamil Thalaivas locking horns with Telugu Titans in the first match of the season at the Vishwanadh Sports Club in Vizag on August 29.
Ahead of PKL Season 12, the Chennai leg was rescheduled to run from September 29 to October 10, 2025.
Two matches originally scheduled to take place in Chennai on October 11 and 12 have now been relocated to Delhi.
The defending champions, Haryana Steelers, will kick-start their title defence in PKL Season 12 on August 31 with a clash against Bengal Warriors.
Where To Watch Pro Kabaddi League Season 12?
The 12th season of the Pro Kabaddi League will be live-streamed on JioHotstar and broadcast on the Star Sports Network.
Pro Kabaddi League Season 12 Fixture
July 31, 2025
Pro Kabaddi League Season 12 Teams And Squads
Bengal Warriorz full squad
Raiders: Sushil Kambrekar (right raider), Vishwas S (raider), Manprit (right raider), Punit Kumar (left raider), Rachit Kumar (right raider), Jang Kun Lee (F), Omid Khojasteh Mohammadshah (F), Himanshu, Devank.
Defenders: Yash Malik (left corner), Manjeet (left cover), Deep Kumar (right cover), Amandeep (right corner), Ankit, Sandeep (right corner), Harander (right corner), Parteek (left cover), Mayur Jagannath Kadam (right cover), Ashish (left corner), Nitesh Kumar.
All-rounders: Moolchandra Singh, Shivansh Thakur
ALSO READ: CSK Epitomises R Ashwin With Heartfelt Tribute, Calls Him 'Chepauk's Own' In Moving Post
Bengaluru Bulls full squad
Raiders: Manjeet, Pankaj, Pirati Srisivatejesh (left raider), Ganesha B. Hanamantagol (right raider), Aashish Malik (right raider), Shubham Bitake, Mahipal, Akash Santosh Shinde.
Defenders: Lucky Kumar (right cover), Deepak S (left corner), Shubham Rahate (left cover), Manish, Satyappa Matti (right cover), Ankush (left corner), Sanjay (right cover), Yogesh (right corner).
All-rounders: Chandranaik M, Amit Singh Thakur, Sahil Suhas Rane, Sachin, Ahmadreza Asgari (F), Alireza Mirzaeian (F), Dheeraj.
Dabang Delhi K.C. full squad
Raiders: Mohit (right raider), Anil Gurjar, Vijay, Ajinkya Ashok Pawar, Akshit (left raider), Neeraj Narwal, Ashu Malik.
Defenders: Sandeep (left cover), Anurag (left corner), Raman Singh (right corner), Mohit (left cover), Saurabh Nandal (left corner), Gaurav Chhillar (right cover), Surjeet Singh (right cover), Amirhossein Bastami (F) (right corner), Fazel Atrachali (F) (left corner).
All-rounders: Amit, Ashish Kumar (Sangwan), Naveen, Arkam Shaikh.
Gujarat Giants full squad
Raiders: Rakesh, Parteek Dahiya, Himanshu Singh, Himanshu (right raider), Shridhar Ananda Kadam (right raider), Ankit, K Harish, Ajith V Kumar.
Defenders: Amit, Sumit, K Harish, Rohit Kumar (left cover), Milad Jabbari (right cover), Lucky Sharma (right cover), Shubham Kumar (left cover).
All-rounders: Himanshu Yadav, Visvanth V, Nitin Panwar, Mohammadreza Shadloui Chiyaneh (F).
Haryana Steelers full squad
Raiders: Vikas Ramadas Jadhav (right raider), Vinay, Shivam Anil Patare (left raider), Jaya Soorya NS (left raider), Vishal S. Tate (right raider), Mayank Saini, Ghanshyam Roka Magar (F), Shahan Sha Mohammed (F), Naveen Kumar.
Defenders: Jaideep (left cover), Manikandan N (right cover), Rahul Sethpal (right corner), Ankit (right corner), Sachin (right cover), Ritik (left cover), Hardeep (left corner), Rahul (left corner), Zubair (right cover).
All-rounders: Sahil, Ashish.
Jaipur Pink Panthers full squad
Raiders: Sombir, Ritik Sharma, Sahil, Vinay, Meetu, Ali Samadi Choubtarash (F), Manjeet, Uday Parte, Nitin Kumar (right raider).
Defenders: Abhishek KS (left cover), Ronak Singh (right corner), Nitin Kumar (right cover), Reza Mirbagheri (F), Deepanshu (right corner), Aryan (left corner), Sahil Deshwal (left cover), Mohit (right cover), Aashish Kumar (right cover).
All-rounders: Nitin Rawal.
Patna Pirates full squad
Raiders: Ayan, Deepak, Sahil Patil, Sudhakar M, Milan, Ankit, Mandeep, Maninder Singh.
Defenders: Hamid Mirzaei Nader (F), Navdeep, Thiyagarajan Yuvaraj, Saurabh, Prianshu, Sombir, Balasaheb Shahaji Jadhav (right cover), Amin Ghorbani (F) (right corner), Sanket Sawant (left cover), Deepak Rajender Singh (right cover).
All-rounders: Ankit
Puneri Paltan full squad
Raiders: Mohit Goyat, Aditya Tushar Shinde, Pankaj Mohite, Abhishek Tukaram Gunge (right raider), Stuwart Singh (right raider), Mohammad Esmaeil Nabibakhsh (F), Milad Mohajer (F), Sachin.
Defenders: Gaurav Khatri (right corner), Abinesh Nadarajan (right cover), Dadaso Shivaji Pujari (right corner), Sanjay Enania (right corner), Rakesh (left corner), Vaibhav S. Rabade (right cover), Rohan Ashok Tupare, Vishal Bhardwaj, Mohd. Amaan (left corner).
All-rounders: Aslam Mustafa Inamdar, Gurdeep.
Tamil Thalaivas full squad
Raiders: Narender, Dhiraj Ravindra Bailmare, Vishal Chahal (right raider), Yogesh Yadav, Abhiraj Manoj Pawar (left raider), Rohit Kumar Beniwal (left raider), Arjun Deshwal.
Defenders: Himanshu (left corner), Sagar (right corner), Aashish (left cover), Anuj Kaluram Gawade (left cover), Nitesh Kumar (left corner), Ronak (right cover), Tarun (right cover), Mohit (left corner), Alireza Khalili (F) (right corner).
All-rounders: Moein Safaghi (F), Suresh Jadhav, Pawan Kumar Sehrawat.
Telugu Titans full squad
Raiders: Chetan Sahu, Nitin, Rohit, Praful Sudam Zaware (left raider), Jai Bhagwan, Manjeet, Ashish Narwal.
Defenders: Ajit Pandurang Pawar (left cover), Sagar (right cover), Ankit (left corner), Avi Duhan (right cover), Bantu (left corner), Rahul Dagar (left corner), Aman (left corner), AmirHossein Ejlali (F) (right corner), Shubham Shinde (right corner).
All-rounders: Shankar Bhimraj Gadai, Ganesh Parki (F), Vijay Malik, Bharat.
U Mumba full squad
Raiders: Ajit Chouhan, Satish Kannan (right raider), Mukeshkannan S, Abhimanyu Raghuvanshi, Sandeep Kumar.
ALSO READ: Michael Clarke, Australia's World Cup-Winning Captain, Reveals Diagnosis With Skin Cancer
Defenders: Sunil Kumar, Deepak Kundu (left corner), Lokesh Ghosliya (left corner), Sunny (left cover), Mukilan Shanmugam (left cover), Ravi (right cover), Rinku (right corner), Parvesh Bhainswal (left cover).
All-rounders: Rohit, Amirmohammad Zafardanesh (F), Amarjeet, Mohammad Ghorbani (F), Aanil Mohan.
UP Yoddhas full squad
Raiders: Bhavani Rajput, Surender Gill, Keshav Kumar, Gagana Gowda HR (right raider), Shivam Chaudhary (left raider), Jatin (right raider), Pranay Vinay Rane, Dong Geon Lee (F), Guman Singh.
Defenders: Ashu Singh (right cover), Jayesh Vikas Mahajan (left corner), Gangaram (left cover), Sachin (right cover), Sahul Kumar (right corner), Sumit (left corner), Hitesh (right corner), Ronak (left cover), Mahender Singh (left cover), Mohammadreza Kaboudrahangi (F) (left corner).