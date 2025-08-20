- By Kamakshi Bishnoi
With the monsoon regaining momentum in Bihar, the Meteorological Centre, Patna, has predicted heavy to moderate rainfall in several districts over the coming days. Patna and adjoining areas are likely to witness partly cloudy skies with drizzle in the next 24 hours.
During the past 24 hours, different parts of the state recorded rainfall, with the highest — 67.4 mm — reported from Madanpur in Aurangabad district. Patna’s maximum temperature rose by 2.4 degrees Celsius to 34.3 degrees Celsius on Tuesday, while Valmiki Nagar recorded the highest maximum at 35.4 degrees Celsius. In Buxar, winds reached a speed of 52 kmph.
Rainfall recorded in major locations (last 24 hours):
- Dhamdaha (Purnia) – 36.2 mm
- Sonbarsa (Saharsa) – 34.8 mm
- Banamkhi (Purnia) – 34.2 mm
- Matiyani (Begusarai) – 32.6 mm
- Barauni (Begusarai) – 26.6 mm
- Sarai (Muzaffarpur) – 25.4 mm
- Barhar Kothi (Purnia) – 24.2 mm
- Katihar – 22.0 mm
- Raghopur (Supaul) – 18.4 mm
- Munger – 17.0 mm
- Tajpur (Samastipur) – 16.2 mm
- Sahar (Bhojpur) – 15.6 mm
- Dhengraghat (Sitamarhi) – 15.0 mm
- Dehri (Rohtas) – 15.0 mm
- Baltara (Khagaria) – 14.0 mm
- Arwal – 13.2 mm
- Purnia – 13.0 mm
- Jalalgarh – 13.0 mm
- Dharhara (Munger) – 13.0 mm
- Pandarak (Patna) – 12.8 mm
- Gaya – 12.6 mm
- Bakhtiyarpur (Patna) – 12.0 mm
Temperature in major cities (Degrees Celsius):
- Patna – Max 34.3, Min 28.0
- Gaya – Max 32.2, Min 26.0
- Bhagalpur – Max 33.5, Min 27.2
- Muzaffarpur – Max 33.2, Min 27.3