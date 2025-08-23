- By Shibra Arshad
Chennai Power Cut News: The residents in over 40 localities are scheduled to face power supply disruption on Monday, August 25, as the Tamil Nadu Generation and Distribution Corporation (TANGEDCO) has announced a 5-hour-long outage.
The pre-planned power cut in several localities of Chennai has been announced due to maintenance work. The electricity department has scheduled maintenance and repair work in over 40 localities on Monday, local media, Live Chennai.com, reported.
Residents will have to bear the inconvenience caused by the electricity outage for 5 hours on Monday. However, the corporation has assured to restore the power supply as soon as the work is completed.
Chennai Power Cut On Monday: Timing
The power outage will remain in place for 5 hours straight from 9 am to 2 pm, as the maintenance work will take place during the day.
Power Cut In Chennai: List Of Affected Locations
Several localities under Tambaram, Mudichur, Perungalathur, and Porur will face a power cut on Monday.
Chennai Power Cut: List Of Affected Areas In Tambaram
The following areas under Pallvaram in Chennai will undergo a power cut on Monday, August 25-
Thiruvengadam Nagar, Melandai Street, South Street, Poornathilagam Street, Kalyan Nagar and Vaigai Nagar.
Electricity Disruption In Chennai On August 25: List Of Affected Areas Under Mudichur
Areas scheduled to witness the electricity disruption on Monday in Mudichur are-
Ranga Nagar, Annaiindra Nagar, Saranga Avenue, Captain Sasikumar Nagar, Thiruvalluvar Nagar, Kamrajar Neduchalai, Pettai Street, Kannagi Street, Mettu Street, Panchayat Board Road, Chakra Avenue.
Chennai Power Cut: List Of Affected Areas In Perungalathur
Areas scheduled to witness the electricity disruption on Monday in Perungalathur are-
Bharathi Avenue, Chitra Avenue, Balaji Nagar, Kurinji Nagar, Kakapujandar Nagar, Kamarajar High Road and Sadagopan Nagar.
Chennai Power Cut On August 25: List Of Affected Areas In Porur
The following Areas under the Porur area in Chennai will face power disruption:
Lakshmi Avenue, Mugaliakkam Main Road, Ramachandra Nagar, Balaji Nagar, Annai Velankanni Nagar, Kumari Nagar, Sivaji Nagar, Om Sakthi Nagar, MRK Nagar, L and T Nagar, Madha Nagar.