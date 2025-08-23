Chennai Power Cut: Scheduled Electricity Outage Announced On Monday; THESE Areas Will Face 5 Hour Disruption On August 25

Chennai Power Cut News: The Scheduled power cut in several localities of Chennai has been announced due to maintenance work. The power outage will remain in place for 5 hours straight from 9 am to 2 pm, as the work will take place during the day.

