- BESCOM announces 7-hour power cut on November 20.
- Outage from 10 am to 5 pm for substation work.
- Several Bengaluru areas to be affected, check list.
Bengaluru Power Cut On November 20: In a major update for the residents of Bengaluru, the Bangalore Electricity Supply Company (BESCOM) has announced that several regions will witness power outages on November 20. The authority stated that some areas will witness outage for seven hours between 10 am and 5 pm. The residents have been advised to follow the schedule and make the necessary arrangements beforehand to avoid any inconveniences.
While providing details, the authority stated that they are carrying out works under the KV Rajanakunte substation, adding that the residents of nearby regions will witness inconveniences.
Bengaluru Power Cut: List Of Affected Areas
Addevishwanathapura
Arkeri
Bairapura
Budamanahalli
Chellahalli
Dibburu
Haniyuru
Honnenahalli
Itagalapura
Kakolu
Karlapura
KMF
Marasandra
Nelakunte
Rajanakunte
Singanayakanahalli
Sonnenahalli
Sriramanahalli
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8th Mile
AGBG Layout
Bairaveshwar Hotel
Bonneville area
Century Layout
Chikkasandra Air Layout
Eagle Bakery
Ganesh Saw Mill
Jagades Layout
Junjappa Circle
Kaveri Layout
Kempegowda Nagar
Lake View
Maheshwari Nagar
Mallasandra Sansa areas
Nagades Layout
Saptagiri College
Shettyhalli
Shettyhalli Village
Tumkur Main Road
Areas behind T-Dasarahalli Metro Station
Brindavan Layout
Chikkabanavara
Guniagrahara
Hesaraghatta Main Road
Kalyan Nagar Bagalagunte
Kereguddahalli
Kirloskar Layout
KK Road
Marigam Apartment
Medarahalli
Meenakshi Layout
New Masjid
NMH Layout
Old Masjid
Pipeline Road
Sahyadri Balaga
Saptagiri Medical College
Siddeshwar Layout
Someshettihalli
Soundarya Layout
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In the past four days, several regions of Bengaluru have witnessed outages, such as Hennur Bande, Samudrika Enclave, Grace Garden, Christu Jayanti College, K Narayanapura, Bilshiwale, Asha Township, Aishwarya Layout, Maruti Township, Nagargiri Township, K Narayanapura Cross, BDS Garden, Kottanoor, Patel Ramaiah Layout, Anjanappa Layout, CSI Gate, Bairati Cross, Bairati Gram, Evergreen Layout, Kanakashree Layout, Geddalahalli, Blessing Garden, Mantri Apartment, Hiremath Layout, Trinity Fortune, My Care School, BHK Industries, Janakiram Layout, Vaddarapalya, Anugrah Layout, Kaveri Layout, Atma Vidya Nagar, KRC, Doddagubbi Cross, Kuvempu Layout, Sangam Enclave, Bairati Bande, Nakshatra Layout, Thimmegowda Layout, Andhra Colony, Manjunath Nagar, Horamavu, Agar Village, Patalamma Temple, AKR School, New Millennium School, Lakkamma Layout, Prakash Garden, and Christu Jayanti College Road.