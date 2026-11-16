- BESCOM announces power outage in over 100 areas of Bengaluru till Nov 18.
- Hennur Road areas to face outages on November 17, from 11 AM to 3 PM.
- Mahalaxmi Layout and nearby areas to have a power cut from 10 AM to 4 PM on November 17.
Bengaluru Power Cut On Nov 17-18: Several parts of Bengaluru will experience power cuts on November 17 and 18 due to emergency maintenance work at BESCOM substations. The planned disruptions will affect more than 100 localities, including Mahalaxmi Layout, Hennur Bande, Horamavu, Jambusavari Dinne and JP Nagar.
According to the BESCOM update, power supply will be disrupted at the 66/11 KV Hennur Road Substation on November 17 from 11 AM to 3 PM. Areas under the Peenya section of Mahalaxmi Layout will face outages from 10 am to 4 pm on the same day.
Meanwhile, maintenance work at the RBI Substation will lead to a power cut on Wednesday, November 18, from 10 AM to 4 PM.
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Bengaluru Power Cut On Nov 17: Affected Areas
The following localities will experience power cuts on Tuesday, November 17, between 11 AM and 3 PM: Hennur Bande, Samudrika Enclave, Grace Garden, Christu Jayanti College, K Narayanapura, Bilshiwale, Asha Township, Aishwarya Layout, Maruti Township, Nagargiri Township, K Narayanapura Cross, BDS Garden, Kottanoor, Patel Ramaiah Layout, Anjanappa Layout, CSI Gate, Bairati Cross, Bairati Gram, Evergreen Layout, Kanakashree Layout, Geddalahalli, Blessing Garden, Mantri Apartment, Hiremath Layout, Trinity Fortune, My Care School, BHK Industries, Janakiram Layout, Vaddarapalya, Anugrah Layout, Kaveri Layout, Atma Vidya Nagar, KRC, Doddagubbi Cross, Kuvempu Layout, Sangam Enclave, Bairati Bande, Nakshatra Layout, Thimmegowda Layout, Andhra Colony, Manjunath Nagar, Horamavu, Agar Village, Patalamma Temple, AKR School, New Millennium School, Lakkamma Layout, Prakash Garden, Christu Jayanti College Road and surrounding areas.
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Power Cut In Mahalaxmi Layout On November 17
Several areas under the Peenya section of Mahalaxmi Layout will also face a power disruption on Tuesday, November 17, from 10 AM to 4 PM. The affected localities include Manjunath Nagar, Thimmaiah Road, Bhovi Colony, Mahaganapati Nagar, Pushpanjali Apartment, Shivanahalli Park, Adarsh Nagar, Adarsh Layout, Unix Colony, Indira Nagar, 3rd Phase 1st Block, B-Nagar, Lakshmi Nagar, HVK Layout, Karnataka Layout, Kamala Nagar, VJSS Layout, areas around the ward office, Nagapur, Mahalaxmi Puram, Modi Hospital Road, Punjab National Bank, areas around Hamsaleka Home, Shankaramatha, Pipeline Road, JC Nagar, Kurubarahalli, Rajajinagar 2nd Block, ESI Hospital, Kamala Nagar Main Road, Grihalakshmi Layout 2nd Phase, Bovi Palya, Gelayara Balaga, Mico Layout, GD Naidu Hall, West of Chord Road, Mahalaxmi Layout, Escon EPS IT Road, BNES College, BELS College, Bell Soap One Apartment, Yeshwanth Apartment, Indal Area, Toyota Showroom, Esteem Classic Apartment, Lumos Apartment and surrounding areas.
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Bengaluru Power Cut On Nov 18: Check Affected Areas
Power supply will remain suspended on Wednesday, November 18, from 10 AM to 4 PM due to maintenance work at the RBI Substation.
The affected areas include RBI Layout, Kothanur, JP Nagar, 5th Phase, Shreyas Colony, Gaurav Nagar, Nataraja Layout, Nrupatunga Nagar, Jambusavari Dinne, Chunchagatta, Brigade Millennium, Brigade Gardenia Apartments and surrounding localities.