Chennai Power Cut On November 21: In a major update for the residents of Chennai, the Tamil Nadu Generation and Distribution Corporation (TANGEDCO) has announced that several regions will witness power outages on Saturday. The authority stated that the maintenance works are being conducted to improve the electricity connectivity. The TANGEDCO further advised the residents to stay updated and plan their days accordingly. It further assures that the supply will be restored soon after the necessary maintenance works.

The TANGEDCO, in its advisory, stated that most of the regions will witness a power outage for five hours between 10 am and 3 pm. However, it further stated that supply in some of the regions could be restored before the scheduled time. The authority also stated that the repair works are being conducted to improve the electric infrastructure system in the city.