- TANGEDCO announced power cuts in Chennai on November 21.
- Outages are for maintenance, improving electricity connectivity.
- Affected regions include Perungalathur and Parivakkam areas.
Chennai Power Cut On November 21: In a major update for the residents of Chennai, the Tamil Nadu Generation and Distribution Corporation (TANGEDCO) has announced that several regions will witness power outages on Saturday. The authority stated that the maintenance works are being conducted to improve the electricity connectivity. The TANGEDCO further advised the residents to stay updated and plan their days accordingly. It further assures that the supply will be restored soon after the necessary maintenance works.
The TANGEDCO, in its advisory, stated that most of the regions will witness a power outage for five hours between 10 am and 3 pm. However, it further stated that supply in some of the regions could be restored before the scheduled time. The authority also stated that the repair works are being conducted to improve the electric infrastructure system in the city.
Power Cut In THESE Regions:
- Perungalathur
Annai Theresa Street
Bhudhar Nagar
Bhudhar Street
Ganapathy Salai
Jawaharlal Street
Kamarajar High Road
Maraimalai Adigalar Street
New Perungalathur
OV Alagesan Street
Perumal Salai
Ramanujam Street
Ramdoss Street
Selva Vinayagar Koil Street
Thiruvalluvar Street
U Ve Swaminathan Street
Varun Avenue
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- Parivakkam
Amuthurmedu
Annikattucheri
Chithukadu
Kavalcheri
Sorancheri
Thirukoilpathu
Thirumanam
Voyalanallur
Earlier today, several regions of KK Nagar, including Annammal Nagar, Baskar Colony, Bharathi Street, Chithirai Street, Elango Nagar, EriKarai Street, Gandhi Nagar, Gangai Amman Koil Street, Indra Nagar, Kali Amman Koil Street, Kamarajar Salai, Kambar Street and Garden, Kannagi Street, L&T Colony, Maasi Street, Malligai Avenue, MGR Street, Muniyapa Nagar, Natesan Nagar, Nerkundaram Main Road, Pachaiamman Koil Street, Panguni Street, Periyar Nagar, Postal Audit Colony, Rajiv Gandhi Street, Rathna Nagar, Sai Baba Colony, Sai Nagar, Sakthi Nagar, Sanjai Gandhi Nagar, Sathick Basha Nagar, Sri Ayya Nagar, Swarnambigai Nagar, Tarachand Nagar, Thiruvalluvar Colony, Vaikasi Street, Valliammai Nagar, Vedha Nagar, Venkatesh Nagar, Venkataswara Nagar and Extension, and Vinayagam Street witnessed power outages.
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