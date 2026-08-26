Jagran Correspondent, Kanpur: Construction of a ballast-free track on platform number one at the Veerangna Laxmibai station in Uttar Pradesh’s Jhansi will take place from November 20 to December 29. This 40-day work has resulted in changes to the operation of several major trains passing through Kanpur Central.

Chief Public Relations Officer of North Central Railway, Shivam Sharma said that due to the change in route, many trains including Udyog Nagari Superfast, Sitapur-Lokmanya Tilak Terminus Superfast, Udyog Karmi Superfast and Pune-Lucknow Express running from Kanpur will be run via Hamirpur Road-Ohan-Jabalpur Madhya Pradesh instead of Jhansi.

Four trains will be cancelled, while 17 trains will be diverted. All four trains will run from other stations instead of Jhansi.

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Several trains running between Gwalior and Bina will also be diverted via Guna-Ruthiyai. The 12174 Udyog Nagari Superfast and 12108 Sitapur-LTT Superfast will depart from Kanpur Central via Hamirpur Road-Ohan-Jabalpur and Itarsi instead of Jhansi.

The 22583 Antyodaya Superfast will run from Govindpuri via Kanpur Central via Hamirpur Road-Ohan-Jabalpur. The 12590 Charlapalli-Gorakhpur, 11407 Pune-Lucknow, and 12944 Udyogkarmi Superfast will also run via alternate routes instead of Jhansi.

The 11123 Gwalior-Barauni Mail and 11124 Barauni-Gwalior Mail will run via Etawah instead of Jhansi. Similarly, the 11109 Jhansi-Lucknow Intercity Express will depart Jhansi 30 minutes behind schedule from November 20 to December 29.

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These Trains Will Remain Cancelled

-05073 KSR Bengaluru-Lalkuan: November 24 to December 29

-05074 Lalkuan-KSR Bengaluru: November 21 to December 26

-07075 Hyderabad-Gorakhpur: From November 20 to December 25

-07076 Gorakhpur-Hyderabad: From November 22 to December 27