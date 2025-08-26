- By Kamakshi Bishnoi
- Tue, 26 Aug 2025 03:03 PM (IST)
- Source:Jagran News Network
- New Chief Medical Superintendents appointed in 7 district hospitals.
- New postings in Barabanki, Baghpat, Mau.
- Senior consultants also transferred.
The Uttar Pradesh government has issued orders for the appointment of new Chief Medical Superintendents (CMS) in seven district hospitals.
According to the directive, Dr Jayprakash has been appointed CMS of District Hospital, Barabanki; Dr Harish Kumar as CMS of the 100-bed hospital in Baghpat; Dr Anurag Kumar Varshney as CMS of District Joint Hospital, Baghpat; and Dr Nilesh Kumar Srivastava as CMS of District Women’s Hospital, Mau.
Similarly, Dr Brijesh Chandra will now head District Hospital, Rampur; Dr Dinesh Mohan Saxena has been posted as CMS of District Women’s Hospital, Hathras; Dr Anil Kumar Gupta as CMS of the 50-bed Joint Hospital, Auraiya; and Dr Veer Singh as CMS of District Women’s Hospital, Farrukhabad.
Along with these appointments, the government has also made transfers. Dr Mahendra Singh, Senior Consultant at District Joint Hospital, Baghpat, has been shifted to PL Sharma District Hospital, Meerut.
Dr Tahir Ali Ansari, Senior Consultant at District Women’s Hospital, Mau, has been transferred to the same post at District Hospital, Azamgarh. Meanwhile, Dr Anil Kumar Tiwari has been appointed Consultant at UHM Hospital, Kanpur Nagar, after being relieved from his post at the CMO Store, Kanpur Nagar.