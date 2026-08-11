Gujarat Weather: The India Meteorological Department (IMD) has forecast heavy rain in Aravalli, Mahisagar, Dahod, Panchmahal and Chhota Udepur districts of the state on August 11. Apart from this, light to moderate rain is likely in many other districts. Rain will be seen at scattered places in the state from August 11 to 20, in which some parts may also receive heavy rain.

Heavy rain forecast in these districts today According to the Meteorological Department , heavy rain is likely to occur in Aravalli, Mahisagar, Dahod, Panchmahal, Chhota Udepur districts on 11 August 2026. Light to moderate rain is likely to occur in Kutch, Vav-Tharad, Banaskantha, Mehsana, Patan, Sabarkantha, Gandhinagar, Kheda, Anand, Ahmedabad, Surendranagar, Kutch, Morbi, Jamnagar, Devbhoomi Dwarka, Porbandar, Junagadh, Gir Somnath, Amreli, Rajkot, Bhavnagar, Botad, Vadodara, Bharuch, Narmada, Surat, Tapi, Navsari, Dang and Valsad districts.

ALSO READ: Himachal Weather: Torrential Rains Block 259 Roads, Cut Mandi-Kullu Link; Manali Highway Closed Gujarat weather forecast from August 12 to 16 Light to moderate rain is likely to occur at many places in Aravalli, Kheda, Panchmahal, Dahod, Vadodara, Chhota Udepur, Narmada districts from August 12 to 16. Light to moderate rain is likely to occur at some places in Vav-Tharad, Banaskantha, Patan, Mehsana, Sabarkantha, Gandhinagar, Ahmedabad, Anand, Bharuch, Surat, Tapi, Navsari, Dang, Valsad districts while light to moderate rain is likely to occur at scattered places in Kutch, Morbi, Surendranagar, Jamnagar, Devbhoomi, Porbandar, Junagadh, Gir Somnath, Amreli, Rajkot, Botad, Bhavnagar districts.

According to the forecasts of various models of the National Center for Medium Range Weather Forecasting, light to moderate rainfall is likely to occur at isolated places in the state from August 11 to 20. Heavy rainfall with thunderstorms may also occur in some parts of the state.

August 11: Valsad, Navsari, Dang, Tapi, Surat, Bharuch, Narmada, Gir Somnath, Amreli, Bhavnagar, Junagadh, Dahod, Chhota Udepur, Panchmahal. August 12: Surat, Narmada, Bharuch, Tapi, Gir Somnath, Bhavnagar, Junagadh, Amreli, Rajkot, Jamnagar, Porbandar, Devbhoomi Dwarka, Morbi, Surendranagar, Botad, Vadodara, Anand, Kheda, Mahisagar, Chhota Udepur, Panchmahal, Ahmedabad, Gandhinagar, Kutch. August 13: Kheda, Anand, Panchmahal, Vadodara, Dahod, Mahisagar, Aravalli, Sabarkantha, Kutch, Gir Somnath, Devbhoomi Dwarka, Jamnagar, Porbandar, Morbi, Rajkot, Surat, Bharuch, Narmada. ALSO READ: Weather Mumbai: Rain Batters City, IMD Forecasts More Showers; Harbour Line Trains Delayed | Forecast August 14: Ahmedabad, Gandhinagar, Kheda, Aravalli, Mahisagar, Sabarkantha, Banaskantha, Mehsana, Patan, Dahod, Valsad, Navsari. August 15: Ahmedabad, Gandhinagar, Kheda, Aravalli, Chhota Udepur, Dahod, Vadodara, Bhavnagar, Surendranagar, Botad, Bharuch, Valsad, Navsari, Banaskantha, Sabarkantha, Patan, Mehsana. August 16: Mehsana, Patan, Banaskantha, Sabarkantha, Kutch, Morbi, Surendranagar, Panchmahal, Dahod, Vadodara, Chhota Udepur, Bharuch, Valsad, Navsari, Aravalli, Mahisagar, Ahmedabad, Gandhinagar. August 17: Banaskantha, Sabarkantha, Aravalli, Patan, Kutch, Dahod, Valsad, Tapi. August 18: Banaskantha, Patan, Sabarkantha, Mehsana, Ahmedabad, Gandhinagar, Panchmahal, Chhota Udepur, Kheda. August 19: Aravalli, Sabarkantha, Banaskantha, Mahisagar, Surat, Rajkot, Jamnagar, Junagadh, Dahod, Mahisagar, Panchmahal. August 20: Ahmedabad, Kheda, Gandhinagar, Panchmahal, Dahod, Mahisagar, Banaskantha, Patan, Sabarkantha, Aravalli. Ahmedabad Weather Today Ahmedabad may experience wind gusts up to 40 kmph and light to moderate rain with thunder at scattered places. The maximum temperature in the city is likely to be around 33 degrees Celsius. While the minimum temperature may remain up to 26 degrees Celsius.

Rajkot Weather Today The sky in Rajkot is likely to be mainly cloudy today. There is a possibility of light rain at scattered places. The maximum temperature in the city is likely to be around 32 degrees Celsius. While the minimum temperature can remain up to 26 degrees Celsius.

Surat Weather Today There is a possibility of light to moderate rain in scattered places along with wind in Surat. The maximum temperature in the city is likely to be around 30 degrees Celsius. While the minimum temperature can remain up to 26 degrees Celsius.