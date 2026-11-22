- Chennai power shutdown scheduled for November 23, from 10 AM to 3 PM.
- Chromepet, Kumananchavadi, Somangalam and Puzhal will be affected.
- TANGEDCO says the shutdown is for electricity maintenance work.
Chennai Power Cut On Nov 23: Chennai residents to face a 5-hour power shutdown on November 23. The Tamil Nadu Generation and Distribution Corporation (TANGEDCO) has announced that several regions will witness power outages on Monday from 10 AM to 3 PM. The authority stated that the maintenance work is being conducted to improve electricity connectivity.
Chennai Power Cut: Affected Areas
Chromepet: Radha Nagar, Kannan Nagar, Nemilichery, Bharathipuram, Jammen Royapettah, Naidu Shop Road, Laxmi Nagar, Joy Nagar, Shanthi Nagar, Ganapathipuram, Radha Nagar Main Road, Gandhi Nagar, Subash Nagar, Natarajapuram, Nemilichery High Road, Periyar Nagar, Kurinchi Nagar, Senthil Nagar, Natesan Nagar, Postal Nagar, AGS colony, Om Sakthi Nagar, Muthuswamy Nagar, Somu Nagar. New Colony Area, GST Road, CLC lane, Hasthinapuram, Purusothaman Nagar Area, Bajanai Koil Street, Jain Nagar, SBI Colony, Gajalakshmi Nagar, NSR Road.
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Kumananchavadi: Kaduvetti, Poonamallee Bypass Road, entire Golden Homes Flats 1 and 2, MTC Depot, Abdul Kalam Nagar, Ashtalakshmi Avenue, DRR Nagar, Mudichathamman Nagar, Pallikuppam, Sakthi Garden.
Somangalam: Somangalam, Melathur, Somangalam mettur, Naduveerapattu Ramji Nagar, Tambaram Main Road, Thangam Nagar, old and new Nallur.
Puzhal: Kavangarai, MH Road, Alagiri Street, GNT Road, SS Baba Nagar, Vetri Nagar, Sankaralingam Street, Samiyar Madam, New Star City and Valluvar Street.
TANGEDCO further advised residents to stay updated and plan their days accordingly. It further assured that the supply will be restored soon after the necessary maintenance work.
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Yesterday, several Chennai areas, including Annai Theresa Street, Bhudhar Nagar, Bhudhar Street, Ganapathy Salai, Jawaharlal Street, Kamarajar High Road, Maraimalai Adigalar Street, New Perungalathur, OV Alagesan Street, Perumal Salai, Ramanujam Street, Ramdoss Street, Selva Vinayagar Koil Street, Thiruvalluvar Street, U Ve Swaminathan Street, Varun Avenue, Amuthurmedu, Annikattucheri, Chithukadu, Kavalcheri, Sorancheri, Thirukoilpathu, Thirumanam, Voyalanallur, among others faced power cut.