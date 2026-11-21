- BESCOM announces power outages on November 22 and 23.
- Maintenance work causes disruptions in various Bengaluru regions.
- Residents advised to check schedule and plan accordingly.
Bengaluru Power Cut On November 22, 23: In a major update for the residents of Bengaluru, the Bangalore Electricity Supply Company (BESCOM) has announced that several regions will witness power outages on Sunday and Monday. The authority stated that due to the maintenance works, several regions will witness outage in different time periods. The residents have been advised to follow the schedule and make the necessary arrangements beforehand to avoid any inconveniences
Power Cut On November 22 (10 am-4 pm)
Reliance Industries, Kurlon, CKA, Alisda, Jaibharat Industries Area, Tata Akval, Karle, Professional-Clothing, Raghavendra Layout, RNS Motor, Muneshwar Nagar, Vaishnavi Nakshatra Apartment, Lieutenant Karle, Muneshwar Nagar, HMT Road, PlatinumCity Apartment, BFW, NTRO, Jalsaudha and surrounding area.
Power Cut On November 23 (9 am-7.30 pm)
Maruti Sevanagar, Jai Bharat Nagar, Fraser Town, Cox Town, Benson Town, Richards Town, Davis Road, Mosque Road, Baiyappanahalli, Nagena Palya, Lingarajpura A, Halasuru, Jeevanhalli, RK Road, Coles Road, Tannery Road, ITC and surrounding areas.
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Power Cut On November 23 (10 am-4 pm)
Subramanya Nagar, A,B,C and D Block (Milk Colony), Gayatri Nagar, Krishnananda Nagar, RMC Yard, Maravan Palya, Yeshwantpur Industrial Area, Tefon Exchange, Shankar Nagar, Srikanteshwar Nagar, Someshwar Nagar, APMC Yard, Mahalaxmi Layout, Ganesh Block, Anjaneya Temple Road, Saraswathi Puram, AGB Layout, Parimala Nagar, Srinivasa Nagar, Jaimaruti Nagar, Ravi Layout, Sakamma Layout, BHEL Layout, JS Nagar, JC Nagar, Kurubarahalli, 60 Feet Road, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th and 15th Main Road, JC Nagar PWD, EWS, AMR, Quartes, Rajkumar Samadhi Road, Phekara Balaga Circle, Srirama Nagar, Muneshwar Block, JC Nagar 1st Main Road, Satyanarayana Layout, Mico Layout, Happy Homes, Satva Surrounding Areas
Power Cut On November 23 (10 am-5 pm)
Shakambari Nagar, Pipe Lane Road, Raghavendra Swamy Math, JP Nagar 1st Phase, 14th Cross Road, Salarpuria Apartment, Nagarjuna Apartment, Puttenahalli, Jayanagar 8th, 5th, 7th Block, ITI Layout, SBI Colony, RV Dental College Surrounding Areas, 24th Main, Behind LIC Office, LIC Colony, K R Layout, Venkatadri Layout, GP Nagar 5th Stage, Sai Nursery Road, GP Nagar 6th Stage, 15th Cross, 16th & 12th Cross, Adarsh Residency Apartment, Bannerghatta Road, Dollars Layout, Kalyani Magnum Apartment, Kalyani Krishna Magnum and Surrounding Areas, Adugodi, Salapuria Tower, Big Bazaar, Accenture, KMF, Godown, Nanjappa Layout, New MICO Road, Chikkalakshmi Layout, Mahalingeshwar Badavane, Bangalore Dairy, Forum, Rangadasappa Layout, Lakkasandra, Wilson Garden, Chinnayanna.
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