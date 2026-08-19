- Jharkhand government cancelled 44 state-level exams.
- Decision followed student protests over alleged irregularities.
- JPSC and JSSC exams among those affected.
Jharkhand Cancelled Exams: Amid heavy protest by the students, the Jharkhand government on Wednesday released the list of 44 state level exams cancelled following the complaints of irregularities. The exams were conducted by the Jharkhand Public Service Commission (JPSC) and Jharkhand Staff Selection Commission (JSSC). A massive protest was launched in Ranchi by the students demanding cancellation of these exams and a CBI probe into the alleged irregularities.
Exams Conducted By JPSC, TDPL
- Recruitment to Non-Teaching Posts in Universities of Jharkhand (Advertisement No. 09/2025)
- Assistant Director/Senior Scientific Officer (Backlog) Recruitment (Advertisement No. 10/2025)
- Assistant Director/Senior Scientific Officer (Regular) Recruitment (Advertisement No. 11/2025)
- Drug Inspector Recruitment (Advertisement No. 12/2025)
- Recruitment of Assistant Professor (Backlog) in Government Engineering Colleges (Advertisement No. 02/2026
- Recruitment of Lecturer (Backlog) in Government Polytechnics/Women's Polytechnics (Advertisement No. 03/2026
- Recruitment of Lecturer (Regular) in Government Polytechnics/Women's Polytechnics (Advertisement No. 04/2026
- Recruitment of Assistant Professor (Super Specialist) in Medical Colleges (Advertisement No. 07/2026)
Other Exams Conducted By JPSC
- Civil Judge (Junior Division) Recruitment (Advertisement No. 22/2023)
- Assistant Conservator of Forest Recruitment (Advertisement No. 03/2024)
- Forest Range Officer Recruitment (Advertisement No. 04/2024)
- Assistant Public Prosecutor (Backlog) Recruitment (Advertisement No. 05/2025)
- Assistant Public Prosecutor (Regular) Recruitment (Advertisement No. 06/2025)
- Jharkhand Combined Civil Services Examination-2025 (Advertisement No. 01/2026)
- Jharkhand Combined Civil Services Examination (Backlog)-2025 (Advertisement No. 05/2026)
- Jharkhand Combined Civil Services Examination (Backlog)-2023 (Advertisement No. 06/2026)
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Other Exams Conducted Through TDPL
- Food Safety Officer Recruitment (Advertisement No. 18/2023)
- Child Development Project Officer (CDPO) Recruitment (Advertisement No. 21/2023)
- Combined Civil Services Examination-2023 (Advertisement No. 01/2024)
Cancelled Due To Involvement Of TDPL
- Chhath Limited Sub-Collector (6th Limited Deputy Collector) Recruitment (Advertisement No. 11/2018)
- Jharkhand Eligibility Test (JET) 2024 (Advertisement No. 08/2025)
JSSC Exams
JSSC Combined Competitive Examination (CGL) for General Graduate Qualification (Advt. No. 10/2023)
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