Chennai Power Cut On Nov 24: Several Areas To Face 5-Hour Electricity Outage On Tuesday | Check Affected Localities

Chennai Power Cut On Tuesday: TANGEDCO has announced a five-hour power cut in several parts of Chennai on November 24, from 10 AM to 3 PM, to carry out maintenance work. Power may be restored earlier if the work is completed ahead of schedule.

By Sahelee Rakshit

Mon, 23 Nov 2026 04:32 PM (IST)

Source: JND