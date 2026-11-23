- Chennai will face a scheduled power cut on November 24.
- Electricity supply will remain suspended from 10 AM to 3 PM.
- Several streets and residential areas will be affected by the maintenance shutdown.
Chennai Power Cut On Nov 24: The Tamil Nadu Generation and Distribution Corporation (TANGEDCO) has announced a 5-hour power shutdown in several parts of Chennai on Tuesday, November 24, 2026. The power interruption is being carried out to facilitate maintenance work and improve the city's electricity infrastructure and supply network.
According to TANGEDCO, electricity supply will be suspended in the affected areas from 10 AM to 3 PM. The corporation has advised residents to take note of the scheduled outage and plan their activities accordingly.
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It also stated that power supply will be restored before 3 PM if the maintenance work is completed ahead of schedule.
Chennai Power Cut: Check Affected Areas
The areas that will be affected by the five-hour power cut are:
Narasimhan Street, Lake view road, Venkatachalam Street, Sathiyapuri Street, Raja Street, Manickam Street, Station Road, Thambaiya Road, Rajagopalan Street, Velur Street, Thambiah extn, Baroda extn, Lakshminarayanan Street, Umapathy street, Shyamalvatahana Cross Street, Mariyamman Koil Street, JB street, Appasamy Street, Dhanasekaran Cross Street, BV Street and extn, Nakkeeran street, Jubilee road, Hanumar Koil Street, Eswaran Koil Street, Subbareddy Street, Janakiammal Street, Kasi Viswanathar Koil Street, Patel Street, Sathyanarayana Street, Lake View Road, Kamakodi Colony, Ramakrishnapuram 1-3 Streets, Arya Gowda Street, Ellaiamman Koil Street, Vazhaithoppu, Jothiramalingam Street, Srinivasa Iyengar 1 and 2 Streets, Sambangi Reddy Street, Gandhi Street, Pushpavathi Ammal Street, Babu Rajendraprasath 1st and 2nd Streets, Krishnamurthy Street, Reddy Kuppam Road, New Street, Palmore Street, Padavattamman 2nd Street, Vadivelpuram Ramaiah Street, KR Koil Street, South KR Koil Street, Devanathan Colony, Arangappan Street, Vadivelpuram, Ellaiamman Koil Street, Vandikkaran Street, Thiruveethi Amman Koil Street, Kavarai Street and Govindan Road.
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On Monday, several areas including Kaduvetti, Poonamallee Bypass Road, entire Golden Homes Flats 1 and 2, MTC Depot, Abdul Kalam Nagar, Ashtalakshmi Avenue, DRR Nagar, Mudichathamman Nagar, Pallikuppam, Sakthi Garden, Somangalam, Melathur, Somangalam mettur, Naduveerapattu Ramji Nagar, Tambaram Main Road, Thangam Nagar, old and new Nallur, Kavangarai, MH Road, Alagiri Street, GNT Road, SS Baba Nagar, Vetri Nagar, Sankaralingam Street, Samiyar Madam, New Star City and Valluvar Street face power outages.