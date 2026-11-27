Chennai Power Cut On Nov 28: TANGEDCO Announces 5-Hour Electricity Outage On Saturday; Check Affected Areas And Time

Chennai Power Cut On Saturday: Chennai will face a five-hour power shutdown on November 28, from 9 AM to 2 PM, due to maintenance work by TANGEDCO. Several areas in Guindy, including Ekkattuthangal and Industrial Estate, will be affected.

By Sahelee Rakshit

Fri, 27 Nov 2026 05:23 PM (IST)

Source: JND