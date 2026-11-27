- Power cut scheduled from 9 AM to 2 PM on November 28.
- Guindy, Ekkattuthangal and Industrial Estate among affected areas.
- Power may be restored before 2 PM if maintenance ends early.
Chennai Power Cut On November 28: The Tamil Nadu Generation and Distribution Corporation (TANGEDCO) has announced a 5-hour power shutdown in several parts of Chennai on Saturday, November 28, 2026. The power interruption is being carried out to facilitate maintenance work and improve the city's electricity infrastructure and supply network.
According to TANGEDCO, electricity supply will be suspended in the affected areas from 9 AM to 2 PM. The corporation has advised residents to take note of the scheduled outage and plan their activities accordingly.
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Chennai Power Cut On Saturday: Check Affected Areas
Electricity will be suspended in the Guindy area, including Labour Colony, Industrial Estate, T.S. Mini, T.S., Balaji Nagar, Nagireddy Thottam, Ekkattuthangal, Gandhi Nagar Main Road, Sardar Colony, J.N. Road, Kalaimagal Nagar, Achuthan Nagar Main Road, Arulambedu, Muthuraman Street, Ganapathi Colony, North Phase Tiny Sector, Lazar Street and Palayakaran Street.
The corporation also said that, in case the work is completed before 2 PM, power to these areas will be restored.
Chennai Power Cut On Friday
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On Friday, several areas in Chennai experienced a similar power cut. Some of the affected areas include-
Tank Bund Road
Nehru Jothi Nagar
Puthu Vazhaima Nagar
Krishnadoss Road
Park Street
Shastri Nagar
Thikaakulam
Strahan’s Road
Otteri
Haji Mohammed Appa Sahib Street
Kantha Swamy Koil Street
Cooks Road
Hyder Garden 1-3 and Main Street
Eden Garden Street
KH Road
Somasundhara Nagar
Anderson Street
Medavakkam Road
Trust Square
VP Colony 1st-3rd Cross Street
Chinna Babu Street
Othavadai
CR Garden Street
Ramanujam Garden Street
CS Nagar
Dobi Kana
Devaraj Street
Arunachalam Street
Venkatesabakthan Street
Chinna Thambi Street
New Street
Padavattamman Koil Street
Bricklin Road
Kamaraj Street
Thiru Vi Ka Street
SS Puram
Thideer Nagar
Yemi Street
New Manickam Street
Venkatarathinam Street
Chellappa Street
Valluvar Street
Subbarayan 4th and 5th Streets
Income Tax Quarters
Barakka Road 1st and 2nd Streets
Priyadarshini Apartments
Nallaiya Naidu Street
Chinna Babu Street
Bashyam Reddy 1st and 2nd Streets
Selvaperumal Street
Santhiyappan Street
New France Road
Solaiyammam Thiru Vi Ka Street
Ponniyamman Street
Ponnan Street
Chellappa Street