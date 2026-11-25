- BESCOM announces scheduled power outages in Bengaluru on November 26.
- Several areas to face 6-7 hour power cuts for maintenance.
- Residents advised to check specific timings and affected localities.
Bengaluru Power Cut On November 26: In a major update for the residents of Bengaluru, the Bangalore Electricity Supply Company (BESCOM) has announced that several regions will witness power outages on Thursday. The authority stated that while some areas will witness outage for seven hours, others will face inconvenience for six hours. The BESCOM has advised the residents of the concerned regions to follow the schedule and make the necessary arrangements to avoid any inconveniences.
The BESCOM, while providing details, stated that maintenance works are being carried out under several substations, adding that the works will boost the power supply in the tech city.
Power Cut On November 26 (10 am-5 pm)
Rajajinagar
Gubbanna Industrial Area
Modi Hospital Road
Manjunath Nagar
Shivanagar
Agrahara Dasarahalli
West of Chord Road (1st to 5th Cross)
KHB Colony 2nd Stage
Devaiah Park
Nagappa Block
Prakash Nagar
Gayatri Nagar
Subramanyanagar
Rajkumar Road
Dayanand Nagar
Maruti Extension
Brigade Gateway Apartments
Palace Guttahalli
Muneshwara Block
Iskcon Temple
Palladium Residential Complex
Hampi Nagar
Magadi Main Road
Binnypet
Jagjeevan Ram Nagar
Gopalapura
Hosahalli
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Power Cut On November 26 (10 am-4 pm)
Lottegollahalli
Munihanumaiah Colony
RK Garden
Sanjeevappa Colony
Nethajinagar
Mathikere
JP Park
BK Nagar
LIC Colony
Pampa Nagar
HMT Layout
SBM Colony
Brindavan Nagar
HMT Main Road
Power Cut On November 26 (11 am-4 pm)
Ballari Main Road
Parts of Talacauvery Layout
Amruthahalli
BGS Layout
Byatarayanapura
Jakkur Layout
GKVK Layout
Defence Layout
Sampigehalli
Vidhana Soudha Layout
Sai Baba Layout
Telecom Layout
Suryodaya Layout
Kogilu Layout
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In the past few weeks, several regions of Bengaluru have witnessed outages, such as Hennur Bande, Samudrika Enclave, Grace Garden, Christu Jayanti College, K Narayanapura, Bilshiwale, Asha Township, Aishwarya Layout, Maruti Township, Nagargiri Township, K Narayanapura Cross, BDS Garden, Kottanoor, Patel Ramaiah Layout, Anjanappa Layout, CSI Gate, Bairati Cross, Bairati Gram, Evergreen Layout, Kanakashree Layout, Geddalahalli, Blessing Garden, Mantri Apartment, Hiremath Layout, and Trinity Fortune.