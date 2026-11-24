- BESCOM announces power cut on November 25 in Bengaluru.
- Outage scheduled for six hours, from 10 am to 4 pm.
- Maintenance work at KV Banaswadi substation causes disruption.
Bengaluru Power Cut On November 25: In a major update for the residents, the Bangalore Electricity Supply Company (BESCOM) has announced that several regions will witness power outages on Wednesday. The authority stated that some areas will witness an outage for six hours between 10 am and 4 pm. The residents have been advised to follow the schedule and make the necessary arrangements beforehand to avoid any inconveniences.
While providing details, the authority stated that they are carrying out works under the KV Banaswadi substation, adding that the residents of nearby regions will witness inconveniences.
Bengaluru Power Cut: List Of Affected Areas
ADMC Area
Babusapalya
Baldwin School
Banjara Layout
Bilishivale
Canopy Apartments
DJ Halli
Doctors Layout
Dodda Gubbi
HBR Layout
Hennur
Horamavu
Hoysala Nagar
Kammanahalli Main Road
Khanna Road
Lingarajapuram
NRI Layout
OMBR Layout
Pillareddy Nagar
Subbanapalya
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Apart from this, several regions, such as Wilson Garden, Hombegowda Nagar, Sampangiram Nagar, JC Road, Shantinagar, BTS Road, Richmond Circle, Residency Road, Sudhama Nagar, KH Road, Double Road, Subbaiah Circle, Siddaiah Road and Lalbagh Road have witnessed electricity outage today for several hours.
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In the past few weeks, several regions of Bengaluru have witnessed outages, such as Hennur Bande, Samudrika Enclave, Grace Garden, Christu Jayanti College, K Narayanapura, Bilshiwale, Asha Township, Aishwarya Layout, Maruti Township, Nagargiri Township, K Narayanapura Cross, BDS Garden, Kottanoor, Patel Ramaiah Layout, Anjanappa Layout, CSI Gate, Bairati Cross, Bairati Gram, Evergreen Layout, Kanakashree Layout, Geddalahalli, Blessing Garden, Mantri Apartment, Hiremath Layout, Trinity Fortune, My Care School, BHK Industries, Janakiram Layout, Vaddarapalya, Anugrah Layout, Kaveri Layout, Atma Vidya Nagar, KRC, Doddagubbi Cross, Kuvempu Layout, Sangam Enclave, Bairati Bande, Nakshatra Layout, Thimmegowda Layout, Andhra Colony, Manjunath Nagar, Horamavu, Agar Village, Patalamma Temple, AKR School, New Millennium School, Lakkamma Layout, Prakash Garden, and Christu Jayanti College Road.
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