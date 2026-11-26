- TANGEDCO announced Chennai power cut on November 27.
- Outage due to essential electricity maintenance works in regions.
- Several areas including Egmore, Pallavaram, IT Corridor affected.
Chennai Power Cut On November 27: In a major update for the residents of Chennai, the Tamil Nadu Generation and Distribution Corporation (TANGEDCO) has announced that several regions will witness power outages on Friday. The authority stated that the maintenance works are being conducted to improve the electricity connectivity. The TANGEDCO further advised the residents to stay updated and plan their days accordingly. It further assures that the supply will be restored soon after the necessary maintenance works.
Power Cut In THESE Regions:
- Egmore
Tank Bund Road
Nehru Jothi Nagar
Puthu Vazhaima Nagar
Krishnadoss Road
Park Street
Shastri Nagar
Thikaakulam
Strahan’s Road
Otteri
Haji Mohammed Appa Sahib Street
Kantha Swamy Koil Street
Cooks Road
Hyder Garden 1-3 and Main Street
Eden Garden Street
KH Road
Somasundhara Nagar
Anderson Street
Medavakkam Road
Trust Square
VP Colony 1st-3rd Cross Street
Chinna Babu Street
Othavadai
CR Garden Street
Ramanujam Garden Street
CS Nagar
Dobi Kana
Devaraj Street
Arunachalam Street
Venkatesabakthan Street
Chinna Thambi Street
New Street
Padavattamman Koil Street
Bricklin Road
Kamaraj Street
Thiru Vi Ka Street
SS Puram
Thideer Nagar
Yemi Street
New Manickam Street
Venkatarathinam Street
Chellappa Street
Valluvar Street
Subbarayan 4th and 5th Streets
Income Tax Quarters
Barakka Road 1st and 2nd Streets
Priyadarshini Apartments
Nallaiya Naidu Street
Chinna Babu Street
Bashyam Reddy 1st and 2nd Streets
Selvaperumal Street
Santhiyappan Street
New France Road
Solaiyammam Thiru Vi Ka Street
Ponniyamman Street
Ponnan Street
Chellappa Street
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- Alamathy
Koduvalli
Magaral
Kandigai
Sethupakkam
Guruvoyal
Karani
Ammanapakkam
Ramapuram
- IT Corridor
DLF Road
Dinesh Vihar AWHO
Casa Grand Smart City
Casa Grande Elan
ETA Residential Area
Gandhi Nagar Society
Karani
Thalambur
Adroit Apartments
Casa Grande Divinity
MK Stalin Street
- Pallavaram
Venkateswara Nagar
Guruswamy Nagar
MGR Nagar
Karunanidhi Street
Bakthavatchalam Street
Shanti Nagar
Gnaniyar Street
Arul Nagar
VGA Nagar
Gurusamy Nagar
GK Nagar
VOC Street
Kamarajapuram
Tiruneermalai Main Road
LIC Colony extn
Rajiv Gandhi Nagar
Victoria Street
Periyar Street
Nesamani Street
Mariyan Street
Annai Mary Street
Vinaya Nagar
EB Colony
Amaresan Nagar
3 Roses Apartments
Thiruvalluvar Main Road
LIC colony 6th-8th Street
Moovendar Nagar
Shankar Nagar
Adam Nagar
Srinivasapuram
Senthamizh Salai
Mosque Street
Manimakalai Street
Ganapathy Nagar
Viswasapuram
Kamatchi Nagar
Rajaji Salai
Devaraj Nagar
Pari Nagar
Punniyakakotti Nagar