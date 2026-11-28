The month of December is sacred because it is filled with many festivals, vrats and planetary transits. The month begins with Utpanna Ekadashi and Margashira Amavasya, and ends with Annapurna Jayanti and Tulsi Pujan Diwas. This month has many celebrations to look forward to.
Apart from this, several planetary transits will take place, which will have a major effect on all 12 zodiac signs.
Here is the complete December 2026 calendar with dates for every major event, festivals, vrats and planetary transits.
October 2026 Hindu Calendar: Dates Of Major Festivals And Vrats
|
Date And Day
|
Festival Or Vrat
|
Dec 1, Tue
|
Kalabhairav Jayanti
|
Dec 4, Fri
|
Utpanna Ekadashi
|
Dec 6, Sun & Dec 21, Mon
|
Pradosh Vrat
|
Dec 7, Mon
|
Masik Shivaratri
|
Dec 8, Tue
|
Margashirsha Amavasya
|
Dec 14, Mon
|
Vivah Panchami
|
Dec 16, Wed
|
Dhanu Sankranti
|
Dec 20, Sun
|
Mokshada Ekadashi / Vaikuntha Ekadashi
|
Dec 20, Sun
|
Gita Jayanti
|
Dec 23, Wed
|
Margashirsha Purnima Vrat
|
Dec 23, Wed
|
Annapurna Jayanti
|
Dec 25, Fri
|
Tulsi Pujan Diwas
|
Dec 26, Sat
|
Sankashti Chaturthi
The month of December is sacred because it is filled with many festivals (Image: Pexels)
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December 2026: Major Planetary Transits
|Date
|Planetary Transit / Event
|December 2, 2026
|Mercury enters Scorpio
|December 5, 2026
|Rahu shifts from Aquarius into Capricorn; Ketu shifts from Leo into Cancer
|December 11, 2026
|Saturn turns direct in Pisces
|December 13, 2026
|Jupiter turns retrograde in Leo
|December 16, 2026
|The Sun enters Sagittarius
|December 22, 2026
|Mercury enters Sagittarius
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Altogether, December 2026 offers numerous opportunities for celebration, spiritual growth, devotion, gratitude and inner purification.
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FAQs
1. Which important Ekadashi falls in December 2026?
Mokshada Ekadashi is one of the important Ekadashi fasts observed in December. Devotees worship Lord Vishnu and observe fasting on this day.
2. When are Amavasya and Purnima in December 2026?
Margashirsha Amavasya will fall on December 8, 2026, while Margashirsha Purnima will be observed on December 23, 2026.
3. Which are the major Hindu festivals celebrated in December 2026?
December 2026 will include important Hindu observances such as Gita Jayanti, Mokshada Ekadashi, Dattatreya Jayanti and Pausha Purnima.