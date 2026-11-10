Bank branches in many cities across the nation, including Mumbai, Ahmedabad, and Bengaluru, will remain closed for post-Diwali festivities such as Bali Pratipada, Govardhan Puja, and Vikram Samvat New Year on Tuesday, November 10.

Bank Holiday on November 10

Bank branches across many states will be closed on November 10 as well. 

 

Tuesday, Nov 10

Ahmedabad, Belapur (Navi Mumbai), Bengaluru, Dehradun, Gangtok, Mumbai, Nagpur

Diwali (Bali Pratipada), Deepawali (Govardhan Puja), Laxmi Puja, Vikram Samvat New Year Day

Earlier, on November 9, Bank branches in select states and pockets were closed for Diwali and post-Diwali festivities. Private and public sector banks in cities such as Agartala, Bhopal, Chandigarh, Gangtok, Guwahati, Imphal, Jaipur and other cities were shut. 

Meanwhile, the week will have bank holidays in select pockets. 

Bank Holiday Between November 11-15

Date

Applicable Cities / Regions

Occasion / Reason

Wednesday, Nov 11

Gangtok, Imphal, Kanpur, Kolkata, Lucknow, Shimla

Bhai Dooj, Chitragupta Jayanti, Ningol Chakkouba

Friday, Nov 13

Shillong

Wangala Festival

Saturday, Nov 14

All India

Second Saturday (RBI Holiday)

Sunday, Nov 15

All India

Weekly Holiday

Online Banking Will Remain Operational 

Digital services, including UPI, mobile banking, and internet banking, will remain operational despite the closure of bank branches. Cash withdrawal via ATMs will remain operational across the nation during the period. 

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