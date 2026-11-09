Love In Disguise Kdrama: Kdrama fans have a new series to follow this November. Love in Disguise, starring Im Si-wan and Seol In-ah, premiered on October 19, 2026. The Korean drama has a total of 12 episodes, with two new episodes released every Monday and Tuesday.
Indian viewers can watch the series on Amazon Prime Video. With six episodes listed as available as of November 8, fans are now waiting for the next episodes and the series finale.
Here is the complete Love in Disguise episode release schedule, finale date, cast details and streaming information for viewers in India.
Love In Disguise Kdrama Release Schedule
|
Details
|
Information
|
Title
|
Love in Disguise
|
Genre
|
Romance, Comedy, Drama
|
Total episodes
|
12
|
Premiere date
|
October 19, 2026
|
Release days
|
Monday and Tuesday
|
Korean TV channel
|
tvN
|
Indian OTT platform
|
Amazon Prime Video
|
Finale date
|
November 24, 2026
|
Main cast
|
Im Si-wan, Seol In-ah
Love In Disguise 12 Episode Release Dates
The series follows a two episode per week release pattern. New episodes air on tvN in South Korea at 8:50 PM KST.
Here is the complete release calendar:
|
Episode
|
Release date
|
Status
|
Episode 1
|
October 19
|
Available
|
Episode 2
|
October 20
|
Available
|
Episode 3
|
October 26
|
Available
|
Episode 4
|
October 27
|
Available
|
Episode 5
|
November 2
|
Available
|
Episode 6
|
November 3
|
Available
|
Episode 7
|
November 9
|
Scheduled
|
Episode 8
|
November 10
|
Scheduled
|
Episode 9
|
November 16
|
Upcoming
|
Episode 10
|
November 17
|
Upcoming
|
Episode 11
|
November 23
|
Upcoming
|
Episode 12
|
November 24
|
Finale
The final episode is expected to arrive on November 24, 2026, provided the broadcast schedule remains unchanged.
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Where To Watch Love In Disguise In India?
Indian viewers can stream Love in Disguise on Amazon Prime Video. The first six episodes were listed on the platform as of November 8.
New episodes are expected to follow the Korean broadcast schedule. However, streaming availability and exact release times may vary by region.
The reported Indian release time is around 5:20 PM IST on Mondays and Tuesdays. Viewers should check their Prime Video listings for the latest updates.
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Love In Disguise Plot And Cast: What Is the Kdrama About?
The drama stars Seol In-ah as Kang Jae-hee, a police officer who disguises herself as a man to work as secretary to wealthy heir Yoon Yi-jun, played by Im Si-wan.
Her mission is to investigate the death of Yi-jun's former secretary without revealing her real identity.
The story combines romance, mystery and comedy as Jae-hee tries to balance her professional responsibilities with her complicated relationship with Yi-jun.
The supporting cast includes Kim Jung-hyun as lawyer Kim Si-hyun and Yeonwoo as Lee Hye-jung.
FAQs
1. How many episodes are there in Love in Disguise?
The Korean drama has 12 episodes in total.
2. When did Love in Disguise premiere?
The series premiered on October 19, 2026.
3. When will Love in Disguise Episode 7 release?
Episode 7 is scheduled for November 9, 2026.
4. When is the Love in Disguise finale?
Episode 12, the final episode, is scheduled for November 24, 2026.
5. Where can Indians watch Love in Disguise?
Indian viewers can watch the series on Amazon Prime Video.