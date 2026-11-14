Ranbir Kapoor and Yash’s Ramayana has broken the record for the biggest second-Friday box office collection in Indian cinema history. Directed by Nitesh Tiwari, the mythological epic collected Rs 47.85 crore net in India on Day 9, November 13, according to Sacnilk’s tracker. The movie has surpassed Dhurandhar 2’s second-Friday collection of Rs 41.75 crore.
Ramayana Box Office Collection Day 9: Film Earns Rs 47.85 Crore
Ramayana earned Rs 47.85 crore net in India across different languages on its ninth day after its release. The Hindi version remained its biggest contributor with Rs 36.25 crore. The movie also worked well in Kannada, gaining Rs 3 crore, followed by Tamil at Rs 2.75 crore, and Malayalam at Rs 3.25 crore.
In the first week, Namit Malhotra’ Ramayana collected Rs 564.60 crore net in India. Now, with its ninth-day collection, the total domestic collection has reached Rs 612.45 crore.
Here is the day-wise box-office breakdown:
|Day
|Date
|India Net
|India Gross
|Overseas Gross
|Worldwide Gross
|Day 1
|Thu, 5 Nov 2026
|Rs 64.85 Cr
|Rs 77.50 Cr
|Rs 51.25 Cr
|Rs 128.75 Cr
|Day 2
|Fri, 6 Nov 2026
|Rs 48.05 Cr
|Rs 57.30 Cr
|Rs 46.00 Cr
|Rs 103.30 Cr
|Day 3
|Sat, 7 Nov 2026
|Rs 69.80 Cr
|Rs 83.45 Cr
|Rs 71.75 Cr
|Rs 155.20 Cr
|Day 4
|Sun, 8 Nov 2026
|Rs 56.15 Cr
|Rs 66.95 Cr
|Rs 56.00 Cr
|Rs 122.95 Cr
|Day 5
|Mon, 9 Nov 2026
|Rs 107.50 Cr
|Rs 128.70 Cr
|Rs 37.00 Cr
|Rs 165.70 Cr
|Day 6
|Tue, 10 Nov 2026
|Rs 94.10 Cr
|Rs 112.60 Cr
|Rs 36.50 Cr
|Rs 149.10 Cr
|Day 7
|Wed, 11 Nov 2026
|Rs 70.65 Cr
|Rs 84.55 Cr
|Rs 35.00 Cr
|Rs 119.55 Cr
|Day 8
|Thu, 12 Nov 2026
|Rs 53.50 Cr
|Rs 64.00 Cr
|Rs 20.00 Cr
|Rs 84.00 Cr
|Week 1 Total
|Days 1–8
|Rs 564.60 Cr
|Rs 675.05 Cr
|Rs 353.50 Cr
|Rs 1,028.55 Cr
|Day 9
|Fri, 13 Nov 2026
|Rs 47.85 Cr
|Rs 57.15 Cr
|Rs 25.00 Cr
|Rs 82.15 Cr
|Total (9 Days)
|5 Nov – 13 Nov
|Rs 612.45 Cr
|Rs 732.20 Cr
|Rs 378.50 Cr
|Rs 1,110.70 Cr
(Image Credit: IMDb)
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Ramayana vs Dhurandhar 2: Which Film Had A Bigger Second Friday?
Ranveer Singh's Dhurandhar 2: The Revenge collected Rs 41.75 crore net on its second Friday, March 27, 2026, as per Sacnilk.
Ramayana has now shattered the record with Rs 47.85 crore collection. The difference is approximately ₹6.10 crore, making its second-Friday collection around 14.6 per cent higher.
|Metric
|Ramayana: Part 1
|Dhurandhar 2: The Revenge
|Release Date
|Thu, 5 Nov 2026
|Thu, 19 Mar 2026
|Second Friday Date
|Fri, 13 Nov 2026 (Day 9)
|Fri, 27 Mar 2026 (Day 9)
|India Net (All Languages)
|Rs 47.85 Cr
|Rs 41.75 Cr
|Hindi Net
|Rs 36.25 Cr
|Rs 37.50 Cr
|South Languages Net
|Rs 11.60 Cr
|Rs 4.25 Cr
|India Gross
|Rs 57.15 Cr
|Rs 49.90 Cr
|Overseas Gross
|Rs 25.00 Cr
|Rs 22.00 Cr
|Worldwide Gross (Single Day)
|Rs 82.15 Cr
|Rs 71.90 Cr
Ramayana Crosses ₹600 Crore In India, Worldwide Collection Passes ₹1,100 Crore
Namit Malhotra’s Ramayana has crossed the Rs 600 crore mark in domestic net collections within nine days. According to Sacnilk, the film's India gross stands at Rs 732.20 crore, while its worldwide gross has reached Rs 1,110.70 crore.
Ramayana stars Ranbir Kapoor as Lord Ram, Sai Pallavi as Sita and Yash as Ravana. The ensemble cast also includes Sunny Deol, Ravi Dubey, Lara Dutta, Arun Govil and Vivek Oberoi.
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FAQs
1. What is Ramayana's Day 9 box-office collection?
Ramayana collected Rs 47.85 crore net in India on Day 9, according to Sacnilk.
2. Did Ramayana beat Dhurandhar 2's second-Friday record?
Yes, on combined all-language India net collections. Ramayana earned Rs 47.85 crore against Dhurandhar 2's Rs 41.75 crore.
3. Who plays Ravana in Ranbir Kapoor's Ramayana?
Yash plays Ravana, while Ranbir Kapoor portrays Lord Ram and Sai Pallavi plays Sita.