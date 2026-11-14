Ranbir Kapoor and Yash’s Ramayana has broken the record for the biggest second-Friday box office collection in Indian cinema history. Directed by Nitesh Tiwari, the mythological epic collected Rs 47.85 crore net in India on Day 9, November 13, according to Sacnilk’s tracker. The movie has surpassed Dhurandhar 2’s second-Friday collection of Rs 41.75 crore. 

Ramayana Box Office Collection Day 9: Film Earns Rs 47.85 Crore

Ramayana earned Rs 47.85 crore net in India across different languages on its ninth day after its release. The Hindi version remained its biggest contributor with Rs 36.25 crore. The movie also worked well in Kannada, gaining Rs 3 crore, followed by Tamil at Rs 2.75 crore, and Malayalam at Rs 3.25 crore. 

In the first week, Namit Malhotra’ Ramayana collected Rs 564.60 crore net in India. Now, with its ninth-day collection, the total domestic collection has reached Rs 612.45 crore.

Here is the day-wise box-office breakdown:

Day Date India Net India Gross Overseas Gross Worldwide Gross
Day 1 Thu, 5 Nov 2026 Rs 64.85 Cr Rs 77.50 Cr Rs 51.25 Cr Rs 128.75 Cr
Day 2 Fri, 6 Nov 2026 Rs 48.05 Cr Rs 57.30 Cr Rs 46.00 Cr Rs 103.30 Cr
Day 3 Sat, 7 Nov 2026 Rs 69.80 Cr Rs 83.45 Cr Rs 71.75 Cr Rs 155.20 Cr
Day 4 Sun, 8 Nov 2026 Rs 56.15 Cr Rs 66.95 Cr Rs 56.00 Cr Rs 122.95 Cr
Day 5 Mon, 9 Nov 2026 Rs 107.50 Cr Rs 128.70 Cr Rs 37.00 Cr Rs 165.70 Cr
Day 6 Tue, 10 Nov 2026 Rs 94.10 Cr Rs 112.60 Cr Rs 36.50 Cr Rs 149.10 Cr
Day 7 Wed, 11 Nov 2026 Rs 70.65 Cr Rs 84.55 Cr Rs 35.00 Cr Rs 119.55 Cr
Day 8 Thu, 12 Nov 2026 Rs 53.50 Cr Rs 64.00 Cr Rs 20.00 Cr Rs 84.00 Cr
Week 1 Total Days 1–8 Rs 564.60 Cr Rs 675.05 Cr Rs 353.50 Cr Rs 1,028.55 Cr
Day 9 Fri, 13 Nov 2026 Rs 47.85 Cr Rs 57.15 Cr Rs 25.00 Cr Rs 82.15 Cr
Total (9 Days) 5 Nov – 13 Nov Rs 612.45 Cr Rs 732.20 Cr Rs 378.50 Cr Rs 1,110.70 Cr

Rayamana box office collection day 8

(Image Credit: IMDb)

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Ramayana vs Dhurandhar 2: Which Film Had A Bigger Second Friday?

Ranveer Singh's Dhurandhar 2: The Revenge collected Rs 41.75 crore net on its second Friday, March 27, 2026, as per Sacnilk.

Ramayana has now shattered the record with Rs 47.85 crore collection. The difference is approximately ₹6.10 crore, making its second-Friday collection around 14.6 per cent higher.

Metric Ramayana: Part 1 Dhurandhar 2: The Revenge
Release Date Thu, 5 Nov 2026 Thu, 19 Mar 2026
Second Friday Date Fri, 13 Nov 2026 (Day 9) Fri, 27 Mar 2026 (Day 9)
India Net (All Languages) Rs 47.85 Cr Rs 41.75 Cr
Hindi Net Rs 36.25 Cr Rs 37.50 Cr
South Languages Net Rs 11.60 Cr Rs 4.25 Cr
India Gross Rs 57.15 Cr Rs 49.90 Cr
Overseas Gross Rs 25.00 Cr Rs 22.00 Cr
Worldwide Gross (Single Day) Rs 82.15 Cr Rs 71.90 Cr

Ramayana Crosses ₹600 Crore In India, Worldwide Collection Passes ₹1,100 Crore

Namit Malhotra’s Ramayana has crossed the Rs 600 crore mark in domestic net collections within nine days. According to Sacnilk, the film's India gross stands at Rs 732.20 crore, while its worldwide gross has reached Rs 1,110.70 crore.

Ramayana stars Ranbir Kapoor as Lord Ram, Sai Pallavi as Sita and Yash as Ravana. The ensemble cast also includes Sunny Deol, Ravi Dubey, Lara Dutta, Arun Govil and Vivek Oberoi.

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FAQs

1. What is Ramayana's Day 9 box-office collection?

Ramayana collected Rs 47.85 crore net in India on Day 9, according to Sacnilk.

2. Did Ramayana beat Dhurandhar 2's second-Friday record?

Yes, on combined all-language India net collections. Ramayana earned Rs 47.85 crore against Dhurandhar 2's Rs 41.75 crore.

3. Who plays Ravana in Ranbir Kapoor's Ramayana?

Yash plays Ravana, while Ranbir Kapoor portrays Lord Ram and Sai Pallavi plays Sita. 

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