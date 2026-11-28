- Israel PM Netanyahu is likely to offer Gadi Eisenkot rotating prime minister role.
- Eisenkot builds alternative coalition, accuses Likud of blocking talks.
- Government formation crucial as Eisenkot seeks Knesset majority before December 6 deadline.
Israel Government Formation: Israel caretaker Prime Minister Benjamin Netanyahu is reportedly considering an unusual offer to Yashar Party leader Gadi Eisenkot as he moves closer to forming the next government. Reports suggest that he is set to propose a power-sharing arrangement in which Netanyahu himself would take the second position in a rotating prime ministerial government.
Netanyahu May Extend Rotation Offer
According to the Times of Israel report, Netanyahu is preparing to publicly signal his willingness to serve as the second prime minister under a rotation agreement with Eisenkot. However, the proposal has reportedly divided officials within his own inner circle. Channel 13, citing sources, reported that officials in the Prime Minister's Office have differing views on whether Netanyahu should make such an offer.
At the same time, Eisenkot remains doubtful about Netanyahu's intentions as he continues efforts to form a government before his mandate expires on December 6. He can also seek an additional 14 days from the president to complete negotiations. Yisrael Beytenu chairman Avigdor Liberman has also cautioned against taking Netanyahu's offer at face value.
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In a post on X on Friday, he suggested that the proposal could be an attempt to delay the formation of an alternative government and force fresh elections at last. The developments come after Eisenkot secured coalition agreements with Yair Golan's Democrats and Avigdor Liberman's Yisrael Beytenu. He is also working towards an agreement with Naftali Bennett's B'Yachad party.
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Eisenkot Accuses Likud Of Blocking Unity Talks
Meanwhile, Eisenkot affirmed that he remains committed to forming a government that would bring political change to Israel. He also accused Likud of failing to engage seriously in negotiations for a unity government. Eisenkot said both sides had held only five meetings over two weeks, despite repeated requests for more discussions.
לקראת שבת, מספר עדכונים ישירים ממני אליכם, אחיי ואחיותיי הישראלים: 1. השינוי קורה. גם השבוע, המשכנו במימוש הרוב הפרלמנטרי שניתן לשינוי, וקידמנו ביעילות את הליכי החקיקה החשובים למניעת המחדל הבא ולחקר האמת עבור חיזוק ביטחון המדינה ולמען הגנה על הדמוקרטיה, שלטון החוק והתקשורת החופשית. חודשים של הכנות ועבודת מטה מאומצת ומשותפת של מפלגות השינוי והתיקון באים בימים אלו על שכרם. אני גאה מאוד לראות את שותפיי מובילים שיח אחר בועדות ובמליאה. גם מול פרובוקציות מתוזמנות וגידופים, אנחנו נחושים לשמור על שיח מקצועי, ענייני ומכבד, ובעיקר להתמקד בעשייה למען כל אזרחי ישראל. גם זה ביטוי לשינוי שביקשנו להביא. בכנסת השבוע עמדו משפחות שכולות שהמחדל החמור בתולדות ישראל גבה מהן את המחיר הכבד מכל, מתרגשות עד דמעות למראה המעשה הראוי והצודק לו חיכו שלוש שנים, הצבעה בעד ועדת חקירה ממלכתית; חה״כ מתן כהנא, ראש הרשות המחוקקת נפגש לפגישת היכרות רשמית וממלכתית עם ראש הרשות השופטת, נשיא ביהמ״ש העליון השופט עמית. אלו רגעים ומראות אותם הבטחנו, ועבורם נבחרנו: תיקון לשגרה ושל נורמליות, למען כל הישראלים. 2. ממשלת השינוי והתיקון. רשמנו השבוע התקדמות משמעותית וחשובה, כשחתמנו על הסכמים קואליציוניים עם מפלגות ״ישראל ביתנו״ ו״הדמוקרטים״ ואני פועל שנחתום על הסכם בהקדם גם עם ״ביחד״. אני רואה חשיבות גדולה מאוד בכך שנפעל יחד כבסיס איתן לממשלה הבאה. בכל תרחיש להקמת ממשלה בכוונתי לפעול יחד עם שותפיי בתיאום ושיתוף. מותר כמובן שיהיו חילוקי דעות ואי-הסכמות, אבל נבחרנו למען מטרה ברורה: הקמת ממשלה חדשה וטובה לישראל שתגן עליה כמדינה יהודית, דמוקרטית, שוויונית וליברלית. 3. על המאמצים להקמת ממשלה. מרגע שהוטל עליי המנדט להרכבת ממשלה על ידי נשיא המדינה, הצהרתי פעם אחר פעם שידי מושטת בנפש חפצה לכל סיעה ונבחר ציבור המוכנים לקבל את ארבעת העקרונות שהצבתי. מי שמכיר אותי יודע: פי וליבי שווים. לפני שבוע, שיתפתי אתכם פה שישנם שלושה צירים מרכזיים להקמת ממשלה, והבטחתי לכם שבכוונתי לפעול על מנת למצות את המאמצים ולהביא לפריצת דרך בכל אחד מהצירים הללו. ואכן, בחלק מהצירים, היד המושטת פוגשת יד אחות ורצון כן לשותפות, שותפות שמתורגמת בימים אלו לכדי קואליציה, הסכמים וקווי יסוד לממשלה חדשה. לצערי, לא כך קורה כרגע בציר מול הליכוד - בין אם בציר הגלוי, ובין אם באלו שלא חשופים לציבור, שנוסו גם כן. בשבועיים האחרונים, צוותי המו״מ של ישר! והליכוד נפגשו חמש פעמים, כאשר במספר ימים מתוכם, הליכוד סירב לתאם פגישות בתדירות גבוהה כפי שהצענו. שבועיים וחמש פגישות הם פרק זמן מספק בו ניתן היה להגיע כבר להסכם, אם היו רוצים בו. אמרתי לאורך כל הדרך שאחדות עבורי היא ביטוי לערכים משותפים וכלי לחיזוק ישראל, לא סידור פוליטי למראית עין או כלי להמשך הקריעה של החברה הישראלית מבפנים. אחדות היא לא שיח של כיסאות ומי תחילה, אלא שיח של מהויות וערכים. והליכוד, עד שלב זה, לא נכון להתקדם באף נושא מהותי. נוח למקד את השיח ברוטציה, אבל הרוטציה היא רק קצה הקרחון של סרבנות עיקשת בנושאים שהם בליבת חיינו. בפגישות, נציגי הליכוד מתבצרים בעמדותיהם באופן שנועד להכשיל כל התקדמות וכל "אחדות". הם לא מוכנים להוציא את הקיצוניים מהממשלה, הם לא מוכנים להקים ועדת חקירה ממלכתית, הם לא היו מוכנים לדבר על הרכב של ממשלה שתעביר חוק שרות לכל. המחשבה כאילו נצטרף כחותמת גומי לממשלת נתניהו נוספת אחרי ה-7.10 ומה שקרה פה ב-4 השנים האחרונות, כאילו לא היו בחירות וכאילו לא איבדו את אמון הציבור, היא מעילה באמון הציבור שדורש שינוי. למען הסר ספק, אנחנו היינו נכונים לפשרות, פשרות אמיתיות ומהותיות, למרות שלא היינו חייבים בכך. כך לדוגמה, בנושא ועדת חקירה ממלכתית, הסכמנו לאמץ מרכיבים ממתווה נשיא המדינה ולבקש מנשיא בית המשפט העליון להתייעץ מעבר למה שהוא נדרש לפי החוק, בטרם מינויה של הועדה. בנושא ההפיכה המשטרית, הסכמנו לייצר ועדה משותפת של המפלגות שתקדם רפורמה רחבה ומוסכמת במערכת המשפט וביחסים בין הרשויות בישראל, בפרקי זמן קבועים מראש, במקום החוקים שעברו באופן דורסני ושנוי במחלוקת (שכמובן דרשנו לבטל בטרם הקמת הממשלה). מדובר בנושאים שבנפשנו, וכאלו שהפשרות בהם גובות מחירים פוליטיים בקרב קהל הבוחרים שלנו. ובכל זאת, למען אחדות אמת ולמרות שבניגוד לליכוד לנו יש אופציות פוליטיות אחרות ביד, היינו נכונים לעשות אותן. הליכוד מצידו, לא היה נכון להתפשר וסירב במשך שבועיים לשים כל הצעה קונקרטית על השולחן.— Gadi Eisenkot - גדי איזנקוט (@gadi_eisenkot) November 27, 2026
"I have said all along that, for me, unity is an expression of shared values and a means of strengthening Israel, not a political arrangement for appearances or a tool for continuing to tear Israeli society apart from within," he wrote. Eisenkot also said his party was willing to make compromises on key issues, including judicial reform and the formation of a state commission of inquiry into the October 7 attacks, however, Likud didn't pay heed.
Numbers Remain A Major Challenge
Despite the progress in coalition bid, Eisenkot still faces challenges to prove the majority in the 120-member Knesset. His four-party bloc currently has 48 seats (including Together), short of the 61 needed for a parliamentary majority. He would need support from Arab-led parties, ultra-Orthodox parties or a combination of them to cross the majority mark. With Netanyahu considering a rotation arrangement and opposition parties negotiating their next steps, coming days will remain crucial to see who forms the next government in Israel.
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