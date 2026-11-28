לקראת שבת, מספר עדכונים ישירים ממני אליכם, אחיי ואחיותיי הישראלים: 1. השינוי קורה. גם השבוע, המשכנו במימוש הרוב הפרלמנטרי שניתן לשינוי, וקידמנו ביעילות את הליכי החקיקה החשובים למניעת המחדל הבא ולחקר האמת עבור חיזוק ביטחון המדינה ולמען הגנה על הדמוקרטיה, שלטון החוק והתקשורת החופשית. חודשים של הכנות ועבודת מטה מאומצת ומשותפת של מפלגות השינוי והתיקון באים בימים אלו על שכרם. אני גאה מאוד לראות את שותפיי מובילים שיח אחר בועדות ובמליאה. גם מול פרובוקציות מתוזמנות וגידופים, אנחנו נחושים לשמור על שיח מקצועי, ענייני ומכבד, ובעיקר להתמקד בעשייה למען כל אזרחי ישראל. גם זה ביטוי לשינוי שביקשנו להביא. בכנסת השבוע עמדו משפחות שכולות שהמחדל החמור בתולדות ישראל גבה מהן את המחיר הכבד מכל, מתרגשות עד דמעות למראה המעשה הראוי והצודק לו חיכו שלוש שנים, הצבעה בעד ועדת חקירה ממלכתית; חה״כ מתן כהנא, ראש הרשות המחוקקת נפגש לפגישת היכרות רשמית וממלכתית עם ראש הרשות השופטת, נשיא ביהמ״ש העליון השופט עמית. אלו רגעים ומראות אותם הבטחנו, ועבורם נבחרנו: תיקון לשגרה ושל נורמליות, למען כל הישראלים. 2. ממשלת השינוי והתיקון. רשמנו השבוע התקדמות משמעותית וחשובה, כשחתמנו על הסכמים קואליציוניים עם מפלגות ״ישראל ביתנו״ ו״הדמוקרטים״ ואני פועל שנחתום על הסכם בהקדם גם עם ״ביחד״. אני רואה חשיבות גדולה מאוד בכך שנפעל יחד כבסיס איתן לממשלה הבאה. בכל תרחיש להקמת ממשלה בכוונתי לפעול יחד עם שותפיי בתיאום ושיתוף. מותר כמובן שיהיו חילוקי דעות ואי-הסכמות, אבל נבחרנו למען מטרה ברורה: הקמת ממשלה חדשה וטובה לישראל שתגן עליה כמדינה יהודית, דמוקרטית, שוויונית וליברלית. 3. על המאמצים להקמת ממשלה. מרגע שהוטל עליי המנדט להרכבת ממשלה על ידי נשיא המדינה, הצהרתי פעם אחר פעם שידי מושטת בנפש חפצה לכל סיעה ונבחר ציבור המוכנים לקבל את ארבעת העקרונות שהצבתי. מי שמכיר אותי יודע: פי וליבי שווים. לפני שבוע, שיתפתי אתכם פה שישנם שלושה צירים מרכזיים להקמת ממשלה, והבטחתי לכם שבכוונתי לפעול על מנת למצות את המאמצים ולהביא לפריצת דרך בכל אחד מהצירים הללו. ואכן, בחלק מהצירים, היד המושטת פוגשת יד אחות ורצון כן לשותפות, שותפות שמתורגמת בימים אלו לכדי קואליציה, הסכמים וקווי יסוד לממשלה חדשה. לצערי, לא כך קורה כרגע בציר מול הליכוד - בין אם בציר הגלוי, ובין אם באלו שלא חשופים לציבור, שנוסו גם כן. בשבועיים האחרונים, צוותי המו״מ של ישר! והליכוד נפגשו חמש פעמים, כאשר במספר ימים מתוכם, הליכוד סירב לתאם פגישות בתדירות גבוהה כפי שהצענו. שבועיים וחמש פגישות הם פרק זמן מספק בו ניתן היה להגיע כבר להסכם, אם היו רוצים בו. אמרתי לאורך כל הדרך שאחדות עבורי היא ביטוי לערכים משותפים וכלי לחיזוק ישראל, לא סידור פוליטי למראית עין או כלי להמשך הקריעה של החברה הישראלית מבפנים. אחדות היא לא שיח של כיסאות ומי תחילה, אלא שיח של מהויות וערכים. והליכוד, עד שלב זה, לא נכון להתקדם באף נושא מהותי. נוח למקד את השיח ברוטציה, אבל הרוטציה היא רק קצה הקרחון של סרבנות עיקשת בנושאים שהם בליבת חיינו. בפגישות, נציגי הליכוד מתבצרים בעמדותיהם באופן שנועד להכשיל כל התקדמות וכל "אחדות". הם לא מוכנים להוציא את הקיצוניים מהממשלה, הם לא מוכנים להקים ועדת חקירה ממלכתית, הם לא היו מוכנים לדבר על הרכב של ממשלה שתעביר חוק שרות לכל. המחשבה כאילו נצטרף כחותמת גומי לממשלת נתניהו נוספת אחרי ה-7.10 ומה שקרה פה ב-4 השנים האחרונות, כאילו לא היו בחירות וכאילו לא איבדו את אמון הציבור, היא מעילה באמון הציבור שדורש שינוי. למען הסר ספק, אנחנו היינו נכונים לפשרות, פשרות אמיתיות ומהותיות, למרות שלא היינו חייבים בכך. כך לדוגמה, בנושא ועדת חקירה ממלכתית, הסכמנו לאמץ מרכיבים ממתווה נשיא המדינה ולבקש מנשיא בית המשפט העליון להתייעץ מעבר למה שהוא נדרש לפי החוק, בטרם מינויה של הועדה. בנושא ההפיכה המשטרית, הסכמנו לייצר ועדה משותפת של המפלגות שתקדם רפורמה רחבה ומוסכמת במערכת המשפט וביחסים בין הרשויות בישראל, בפרקי זמן קבועים מראש, במקום החוקים שעברו באופן דורסני ושנוי במחלוקת (שכמובן דרשנו לבטל בטרם הקמת הממשלה). מדובר בנושאים שבנפשנו, וכאלו שהפשרות בהם גובות מחירים פוליטיים בקרב קהל הבוחרים שלנו. ובכל זאת, למען אחדות אמת ולמרות שבניגוד לליכוד לנו יש אופציות פוליטיות אחרות ביד, היינו נכונים לעשות אותן. הליכוד מצידו, לא היה נכון להתפשר וסירב במשך שבועיים לשים כל הצעה קונקרטית על השולחן.