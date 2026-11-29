- 75-day traffic block at Bandra Terminus Platform 5.
- Repair work from December 2026 to February 2027.
- Trains diverted, short-terminated at Dadar or Borivali.
Mumbai: Commuters may face schedule changes as Western Railway has announced a 75-day traffic block on platform number 5 at Mumbai's Bandra Terminus from December 1, 2026, to February 13, 2027, to repair and reconstruct the cement-concrete (CC) apron.
Because of this work, several Mail and Express trains that normally operate to or from Bandra Terminus or Dadar will temporarily start and end at different stations, The Indian Express reported.
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Trains Running To Or From Dadar Instead Of Bandra Terminus
Train number 22956 Bhuj-Bandra Terminus Express will be short-terminated at Dadar instead of Bandra Terminus for journeys between November 30, 2026, and February 12, 2027.
In the return direction, train number 22955 Bandra Terminus-Bhuj Express will originate from Dadar at 5:40 PM instead of Bandra Terminus for journeys from December 1, 2026, to February 13, 2027.
Train Short-Terminated At Borivali
Train number 22904 Bhuj-Bandra Terminus Express will be short-terminated at Borivali instead of Bandra Terminus for journeys from November 30, 2026, to February 11, 2027.
Trains Shifted Between Bandra Terminus And Dadar
Train number 12990 Ajmer-Dadar Express (for journeys from December 2, 2026, to February 12, 2027) will be short-terminated at Bandra Terminus instead of Dadar.
Train number 12989 Dadar-Ajmer Express (for journeys from December 3, 2026, to February 13, 2027) will depart from Bandra Terminus at 2:55 PM instead of Dadar.
Train number 12489 Shri Ganganagar-Dadar Express (for journeys from December 1, 2026, to February 9, 2027) will be short-terminated at Bandra Terminus instead of Dadar.
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Train number 12490 Dadar-Shri Ganganagar Express (for journeys from December 2, 2026, to February 10, 2027) will originate from Bandra Terminus at 2:55 PM instead of Dadar.
Train number 20483 Bhagat Ki Kothi-Dadar Express (for journeys from November 30, 2026, to February 11, 2027) will be short-terminated at Bandra Terminus instead of Dadar.
Train number 20484 Dadar-Bhagat Ki Kothi Express (for journeys from December 1, 2026, to February 12, 2027) will originate from Bandra Terminus at 2:55 PM instead of Dadar.
Passengers who booked tickets on any of these trains between late November 2026 and mid-February 2027 are advised to check their boarding and alighting stations before heading to the station.